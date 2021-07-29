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ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне открыл свои двери старейший мясной ресторан Argentiina

Ресторан Argentiina, известный как рай для любителей гриля, распахнул свои двери в центре Таллинна у галереи Fahle Park. На двух этажах и с площадью 700 квадратных метров ресторан готов предложить деликатесы 150 гостям.

Argentina, крупнейший и старейший мясной ресторан в Эстонии с 25-летней историей, делает бизнес-зону бывшей бумажной фабрики все более привлекательной для гурманов. «Мы создаем здесь целостное городское пространство, в которое также входят уникальные рестораны и кафе. Теперь ресторан Argentiina открыл здесь свои двери, предлагая отличные вкусовые ощущения, и он, несомненно, станет одним из самых известных рестаранов Эстонии», - сказал Эйнар Нийн, директор по продажам Fahle Park.

«В двухэтажном ресторане с высокими известняковыми стенами скрывается трехметровый мангал на древесном угле с живым огнем, где еда готовится на глазах у гостей; южный ритм ресторана прекрасно сочетается с его расположением на круглогодичной теплой улице Fahle Park со стеклянной крышей и экзотической зеленью, где можно посидеть на трех разных террасах», - сказал Герли Турманн, менеджер ресторана Argentiina.

Ресторан южноамериканской кухни открыт ежедневно с 12:00 до 00:00 и ждет всех ценителей мяса и морепродуктов, а также вегетарианцев. Помимо ужина вне дома, Аргентина также предлагает блюда дня и возможность пообедать в частном лаундже. Для клиентов ресторана парковка предоставляется бесплатно на 3 часа. 

Второй ресторан Argentiina находится на улице Лутси. «На улице Fahle Park мы готовы предложить таллиннцам уникальные впечатления и гастрономические вкусовые ощущения. На осень запланирована большая вечеринка по случаю открытия, в которой сможет принять участие каждый», - добавил Трууманн.

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