ВИДЕО Евровидение-2024: организаторы конкурса показали, как будет выглядеть сцена

Арену проектировали и строили около шести месяцев.

Над ареной, где за победу сразятся участники из 37 стран, работали художник-постановщик Флориан Видер и художник по свету Фредрик Стормби. Около шести месяцев ушло на то, чтобы спроектировать и построить сцену Евровидения-2024.

Арена состоит из подвижных светодиодных кубов и полов. Сцена, которая имеет форму креста, будет расположена в центре зрительного зала, так что присутствующие смогут со всех ракурсов рассмотреть выступление участников.

Творцы разместили в Malmö Arena более двух тысяч различных светодиодных приборов. Проектировщики потратили четыре недели, чтобы привести это все в порядок.

Отметим, 68-й по счету песенный конкурс состоится уже через полторы недели. В частности, полуфиналы стартуют 7 и 9 мая соответственно, а грандиозный финал - 11.