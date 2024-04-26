ГОРОСКОП НА 26 АПРЕЛЯ Рыбам важно сохранять спокойствие, а Козероги смогут найти ответы на волнующие их вопросы

Будет возможность восстановить какие-то старые связи. Люди, в последнее время не находившие общего языка, начинают лучше понимать друг друга. Однако лучше не увлекаться обсуждением финансовых и имущественных вопросов; тут вероятны разногласия.

Овен

Неплохой день, однако требующий осторожности и внимания к деталям. Старайтесь не спешить с решениями, даже если речь идет о том, что кажется не особенно важным. Вы больше, чем обычно, склонны торопиться с выводами, к тому же порой выдаете желаемое за действительное. Иногда из-за этого возникают трудности. Интуиция не подводит там, где дело касается личных отношений. Вы легко находите подход к новым знакомым и отлично ладите с теми, кто вам дорог. Удается поднять настроение окружающим. Если вы решите устроить домашний праздник, всем будет весело.

Телец

Яркий, насыщенный день. Многое получается хорошо, некоторым представителям знака удается осуществить то, что было задумано давным-давно. Обстоятельства складывается благоприятно, часто вам просто везет. Воспользуйтесь благоприятным моментом, чтобы добиться успеха в чем-то действительно важном. Вероятны денежные поступления. Они окажутся очень кстати, позволят сделать удачные покупки. Вы безошибочно выбираете вещи, которые понравятся вам и вашим близким. Для этого не требуется много времени, можно положиться на интуицию.

Близнецы