ВИДЕО ⟩ Рита Дакота: «В эпоху популярности песен про задницы я предпочитаю делать музыку о Боге»

Очередная композиция «Карандаш» была своеобразным экспериментом для Риты Дакоты. Дело в том, что текст рассказывает о духовном самосовершенствовании и вере в свои силы.

«Мы рискнули спеть о Боге в эпоху TikTok-трендов и песен про задницы, но неожиданно для всех трек завирусился и взлетел на первую строчку iTunes, сниппет набрал четыре миллиона просмотров, и более 100 тысяч человек поделились им у себя в соцсетях. Мы были шокированы. Но шокированы приятно», — поделилась Рита со «СтарХитом».

Клип тоже имеет для Дакоты особенное значение. Дело в том, что изначально видео должно было быть масштабным и дорогим. Артистка планировала пригласить режиссера с мировым именем, снимающего для National Geographic. Однако позднее артистка передумала.

«Тогда случился конфликт Долиной с Karna.val, о котором судачил весь Интернет. И мы с друзьями, качаясь в гамаках под звездным небом, спорили, кто же на самом деле имеет право заниматься творчеством? И прямо в середине этой дискуссии меня осенило. Я захотела снять такое видео, чтобы каждый, кто мечтает заниматься творчеством, но боится, потому что «оно для избранных», передумал. Мы собрали команду непрофессионалов и сняли клип без бюджета на мобильный телефон. Из спора и родилась идея клипа. Кстати, все деньги, предназначенные на съемки клипа, мы перевели в детский дом», — подчеркнула артистка.