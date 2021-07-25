ВИДЕО ⟩ Рита Дакота: «В эпоху популярности песен про задницы я предпочитаю делать музыку о Боге»
Рита Дакота не скрывает, что черпает вдохновение из окружающего мира. Именно поэтому ее треки всегда оказываются такими проникновенными и глубокими.
Рита Дакота не скрывает, что черпает вдохновение из окружающего мира. Именно поэтому ее треки всегда оказываются такими проникновенными и глубокими.
Очередная композиция «Карандаш» была своеобразным экспериментом для Риты Дакоты. Дело в том, что текст рассказывает о духовном самосовершенствовании и вере в свои силы.
«Мы рискнули спеть о Боге в эпоху TikTok-трендов и песен про задницы, но неожиданно для всех трек завирусился и взлетел на первую строчку iTunes, сниппет набрал четыре миллиона просмотров, и более 100 тысяч человек поделились им у себя в соцсетях. Мы были шокированы. Но шокированы приятно», — поделилась Рита со «СтарХитом».
Клип тоже имеет для Дакоты особенное значение. Дело в том, что изначально видео должно было быть масштабным и дорогим. Артистка планировала пригласить режиссера с мировым именем, снимающего для National Geographic. Однако позднее артистка передумала.
«Тогда случился конфликт Долиной с Karna.val, о котором судачил весь Интернет. И мы с друзьями, качаясь в гамаках под звездным небом, спорили, кто же на самом деле имеет право заниматься творчеством? И прямо в середине этой дискуссии меня осенило. Я захотела снять такое видео, чтобы каждый, кто мечтает заниматься творчеством, но боится, потому что «оно для избранных», передумал. Мы собрали команду непрофессионалов и сняли клип без бюджета на мобильный телефон. Из спора и родилась идея клипа. Кстати, все деньги, предназначенные на съемки клипа, мы перевели в детский дом», — подчеркнула артистка.
Конечно, в жизни самой Риты случаются кризисы и трудные моменты. В такие минуты рядом с ней всегда находятся бойфренд и дочь. К слову, поклонники уверены, что малышка Мия обязательно станет артисткой, когда вырастет. Сама Дакота к данному вопросу подходит с привычной ей философией. «Я обрадуюсь, если она будет идти дорогой души. У меня есть песня об этом, «Нежность». Я там посвятила речь дочери, она звучит так: «Моя девочка-космос, ты такая крошечная, что помещаешься в ладонях, но такая огромная, что не помещаешься в сердце. Я буду держать тебя за руку, чтобы пройти рядом с тобой всю радость и всю боль, уготованную тебе. Принимать и уважать твой путь. И я не хочу сказать, что люблю тебя больше всех во Вселенной, ведь я здесь для того, чтобы вся Вселенная любила тебя так же сильно, как я». Я буду любить и принимать любой ее выбор», — подытожила артистка.