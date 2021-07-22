ВИДЕО ⟩ Волосы, как мочалка: как выглядит Пугачева без парика и накладных прядей

Так, на одной из таких страничек alla_orfei появилось видео, которое, судя по всему, было записано кем-то из близких родственников Примадонны. В кадре 72-летняя певица позирует сидя за роялем. На ней белые лосины и балахон. Судя по прическе, которая напоминает мочалку, в этот день Алла Борисовна была без привычного парика накладных прядей. На лице Пугачевой полностью отсутствует макияж.

Пока кто-то из близких родственников снимает ее на телефон, Примадонна пытается исполнить на расстроенном инструменте песню «Старый рояль» из кинофильма «Мы из джаза».

Как только видео появилось в Сети, его тут же принялись обсуждать. Многие обратили внимание, на расстроенный инструмент, кто-то обсуждал талант Пугачевой, остальные говорили о внешности.

«Она никогда под камеру не садилась за рояль, значит есть причина и вечно ЛОХМАТАЯ, ходьбы Кристина расчесал ее», «Алла, была, есть и будет самой феноменальной звездой, женщиной, талантом и мамой и человеком! Здоровья и любви, спасибо что вы с нами, и что вы родились подарив нам ваш дар! 🙏», «Настройте пианино!», «Даже на расстроенгом пианино смогла извлесь мелодию..приколы конечно», «Браво Артист от Бога.», «Талантище!!!!!»,- писали в Сети.

А так же показывали фотографию Пугачевой со своими натуральными волосами. Тогда многие отметили, что с новой стрижкой и без парика Пугачева выглядит значительно моложе.

А вы что думаете по этому поводу?



