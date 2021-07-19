ГАЛЕРЕЯ ⟩ По фотографиям и не скажешь: в Маарду на Дне города вакцинировался 161 человек

В качестве мобильного кабинета вакцинации используется автобус отделения радиологии Вильяндиской больницы, в котором обеспечено постоянное электроснабжение. Команда вакцинаторов состоит из двух медсестер Вильяндиской больницы и водителя автобуса.

Председатель правления ЦУ Вильяндиская больница Прийт Тампере считает, что концепция вакцинобуса отвечает общей стратегии медучреждения – не ограничиваться зданием больницы и выйти к людям. «У нас организовано несколько мобильных подразделений - маммография, охрана труда, рентген, а вакцинация – лишь одно из них. В будущем мы планируем расширить эту возможность и на ряд других услуг Вильяндиской больницы», – заявил Тампере.

По словам Марека Сеэра, главы рабочей группы по вакцинации против COVID-19, автобус в основном посетит регионы с охватом вакцинацией ниже среднего, но также охватит многолюдные мероприятия и ярмарки. На сегодня график автобуса расписан на пару недель вперед, но он будет пополняться в текущем режиме, в зависимости от того, как люди воспримут эту новую возможность.

«В течение дня в Маарду была сделана 161 защитная инъекция. Это немного меньше, чем было, например, в Силламяэ, но в то же время больше, чем в Мууга», - сообщила порталу Limon.ee советник Министерства социальных дел Геа Отса.



