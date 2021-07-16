ОНА ВЕЛИКОЛЕПНА! ⟩ 63-летняя Шэрон Стоун в Dolce&Gabbana покорила красную дорожку Каннского кинофестиваля

В соцсетях многие поклонники звезды Голливуда уже успели сравнить ее с Золушкой и другими принцессами из мультфильмов Disney. Шэрон и вправду выглядела просто волшебно!

Как пишет The Daily Mail, Шэрон прибыла в Канны, чтобы провести ежегодный благотворительный гала-концерт AmfAR, который поддерживает исследования СПИДа. Актриса является ключевой фигурой для amfAR с 1990-х годов, когда умер ее близкий друг Рой Лондон. В этом году мероприятие будет проходить на открытом воздухе на вилле Eilenroc в пятницу вечером и будет включать в себя различные развлечения, ужин и аукцион.