Видео ⟩ Россиянка выгуляла своего парня на поводке. Теперь она получает угрозы

«Согласитесь, если бы было наоборот и на веревке была бы девочка, это считалось бы нормой. Комментарии были бы - "тигр", "лев" и так далее», - подписала девушка видео, пишет RUS.TVNET.lv.

После публикации Аиде начали поступать угрозы в соцсетях. Одни писали, что девушка «перешла грань», другие посчитали, что ее парень опозорил себя.

В свою очередь, местная кофейня Coffee Star призвала людей кидать в Аиду яйцами или обливать ее чем-то при встрече. За данные действия - бесплатная чашка кофе. Как пишут в Tjournal, Instagram удалил публикацию за «информацию о насилии и подстрекательстве». В кофейне же свой призыв назвали «добрым пранком». Владелец кофейни перезалил ролик к себе на страницу.

По словам Аиды, ей среди прочего пишут, что ее поисками занялась «серьезная мусульманская группировка». Так ли это - пока непонятно.

Аида сказала, что не будет извиняться, поскольку считает, что не задела никого этим роликом. В свою очередь, всем оскорбленным она посоветовала заняться своей самооценкой.

Tjournal отмечает, что, судя по публикациям девушки в соцсетях, за несколько дней до выхода видео она покинула Нальчик.



