Сб, 10.07.2021
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Фото: самый крупный фестиваль этих выходных стартовал в Viikingite küla!

Вчера, 9 июля, стартовал музыкальный фестиваль Barbar Feast 2021, который продлится до утра воскресенья. На фесте выступят порядка 30 ансамблей и артистов.

Среди многих также сыграют легенды отечественного рока: Metsatöll, Kurjam, Herald, Horror Dance Squad, Boogie Company, Dead Furies.

Фестиваль проходит в Viikingite küla.

Смотрите, как прошел первый день праздника!

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