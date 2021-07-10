Фото: самый крупный фестиваль этих выходных стартовал в Viikingite küla!
Вчера, 9 июля, стартовал музыкальный фестиваль Barbar Feast 2021, который продлится до утра воскресенья. На фесте выступят порядка 30 ансамблей и артистов.
Вчера, 9 июля, стартовал музыкальный фестиваль Barbar Feast 2021, который продлится до утра воскресенья. На фесте выступят порядка 30 ансамблей и артистов.
Среди многих также сыграют легенды отечественного рока: Metsatöll, Kurjam, Herald, Horror Dance Squad, Boogie Company, Dead Furies.
Фестиваль проходит в Viikingite küla.
Смотрите, как прошел первый день праздника!