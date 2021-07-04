ФОТО ⟩ Известный эстонский фотограф отмечает годовщину совместной жизни с любимой
Звездный эстонский фотограф Ардо Кальювеэ (41) отметил годовщину романа с любимой женщиной Неле Дворянинов (26). Они вместе уже восемь лет.
Звездный эстонский фотограф Ардо Кальювеэ (41) отметил годовщину романа с любимой женщиной Неле Дворянинов (26). Они вместе уже восемь лет.
«Невероятно! Мы вместе уже 8 лет. Это незабываемые годы для меня, наполненные любовью и приключениями. Люблю тебя», - написал Ардо, опубликовав в соцети подборку фотографий.
Кальювеэ и Дворянинов помолвлены с 2013 года.
Влюбленные очень любят путешествовать, их фотоотччеты можно смотреть на страничке Ардо в соцсети Инстаграм.