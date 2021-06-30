РЕЦЕПТЫ ⟩ Известный бармен Кристо Томингас: безалкогольные коктейли – новый тренд

В 1999 году, в золотой век ночных клубов, мать Кристо увидела в Eesti Ekspress объявление о том, что тогдашний флагман ночной жизни – клуб Decolté ищет барменов. Энергичный молодой человек, который никогда не учился искусству смешивания коктейлей, все же решил испытать свои силы, отправился на собеседование и… получил работу.

Первым коктейлем для Кристо стал джин с тоником. «Один посетитель клуба заказал его, и я подумал, это еще что такое», – от души смеется Кристо, вспоминая то время. К счастью, его отправили на курсы барменов, и это воспоминание заставляет Кристо еще раз улыбнуться: «В одном коктейле использовался гренадин. До этого момента я даже и не слышал о таком».

Культура коктейлей и здоровый образ жизни

Завсегдатаи баров и ночных клубов конца 90-х и рубежа тысячелетий помнят, что в то время огромной популярностью пользовались Stroh с колой и черносмородиновая водка со Sprite, а еще ванильный Absolut с яблочным соком. По словам Кристо, эти напитки сформировали коктейльную культуру. «Сегодня мир коктейлей и вечеринок совсем другой. Изменения стали заметны лет 5-6 назад. Теперь люди пьют меньше, выбирают более качественные и интересные вещи. А еще четко оформился новый тренд – безалкогольные коктейли», – рассказывает Кристо. Он говорит, что здоровый образ жизни и осознанное отношение к здоровью все больше влияют на то, как организовывются вечеринки, что заказывают люди, посещая бар.

Например, этим летом Кристо и другой известный бармен Хейнар Ыйспуу разработали безалкогольные коктейли (моктейли), одним из ингредиентов которых являются эликсиры Chaga Health. «Человек, который пьет эти коктейли, понимает, что это напиток создан на основе чаги, у него свой особый вкус, в котором все сбалансировано», – рассказывает Кристо о новых фирменных коктейлях, которые этим летом они с Хейнаром добавили в меню своих коктейль-баров в Пярну и Хаапсалу.

«В коктейлях с Chaga Health можно в качестве добавок использовать разные эликсиры в зависимости от того, хочет ли человек попробовать что-то послаще или предпочитает более свежий вкус. «В основе хорошего коктейля лежит баланс, он должен быть приготовлен так, чтобы кислотность и сладость уравновешивались», – добавляет Кристо, знакомя нас с тонкостями высокого искусства смешивания напитков.

Коктейльная культура в массы

Можно сказать, что именно Кристо и его партнер по бизнесу Хейнар Ыйспуу в какой-то привнесли культуру коктейлей в массы. «Lounge 8 был тем местом в Таллинне, куда люди любили приходить, чтобы выпить Cosmopolitan или Apple Martini», – вспоминает Кристо. Когда заведение закрыли, Кристо и Хейнар открыли Butterfly Lounge с концепцией коктейль-бара. Этот бар долго и успешно работал до тех пор, пока не был продан в прошлом году, как раз перед началом коронавирусного кризиса.

«Сегодня посещение любого коктейль-бара означает, что люди идут для того, чтобы получить качество и вкусовые впечатления. Это можно сравнить с походом в ресторан – вы можете испечь блины дома, но, отправляясь в ресторан, хотите попробовать что-то новенькое и особенное. То же происходит и с коктейлями».

РЕЦЕПТЫ

РОЗОВОЕ ЛЕТО

3 ягоды свежей клубники

4 листика мяты

1 мл лимонного сока

80 мл розового лимонада

Измельчите клубнику, добавьте ингредиенты в бокал, предварительно наполненный льдом, и наслаждайтесь.

CHAGA BLAK’N’BERRY

6cl эликсира CHAGA HEALTH IMMUNO

Эликсир с черной смородиной

2 мл сиропа ревеня

4 кружочка лайма

Вода с газом или без

Вылейте компоненты в наполненный льдом hi-ball-бокал. Аккуратно размешайте. Украсьте кружочками лайма и не забудьте добавить их и к содержимому бокала.

ЛЕТНИЙ КРЫЖОВНИК

6 ягод сочного крыжовника

1 cl яблочного сиропа

1 cl лимонного сока

8 cl газированной воды

Измельчите крыжовник, смешайте остальные ингредиенты. Добавьте лед и снова взболтайте. Процедите в бокал для коктейлей через двойное ситечко. Сбрызните капелькой эфирного масла из апельсиновой кожуры. Украсьте край бокала ромбиком апельсина.



