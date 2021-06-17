21 ИЮНЯ ⟩ Какие ритуалы нужно сделать в солнцестояние, чтобы жизнь наладилась

Солнцестояние — это день, когда все ваши внутренние силы организма открываются всему новому, светлому и позитивному, уверена астролог. Наши предки этот день почитали особенно. Они считали, что солнце — божество, которые дает жизнь всему сущему на земле. Встречали солнце и стихию воды. Включали природную магию и добивались того, о чем мечтали, сообщает Пятый канал.

«В этот день важно быть открытым миру, сердцу, душе, любви, всему позитивному и природному. Очень важно в эти дни побывать на свежем воздухе. Желательно, чтобы вы были в гармонии с природой. Если есть возможность, уезжайте загород, а если нет, то хотя бы сходите в парк или побудьте наедине с природой. Подумайте, помечтайте, сосредоточьтесь, спросите себя, что вам самого важного, нужного необходимо сделать, чтобы ваша жизнь засияла новыми красками», — советует Алена Никольская.

По мнению астролога, с 20 на 21 июня очень важно разжечь костер. Но будьте аккуратны, потому что коварный Марс может сыграть с вами злую шутку, и вместо открытого огня может случиться пожар. Зачастую именно в эти дни Марс очень активен, предупреждает эксперт.

«Обязательно искупаться — хорошо, если это будет природный водоем. Если такой возможности нет, то хотя бы примите обязательно душ. Это надо сделать до восхода солнца», — предупреждает Алена Никольская.

Восход солнца в эти дни наступает рано, поэтому посмотрите, во сколько солнце взойдет по вашему местному времени. Успейте сделать ритуалы загодя. Затем нужно обязательно выйти на улицу и постоять босыми ногами на обычной земле. Если на земле будет роса, то год для вас будет успешным. Если нет, то год будет особенным и потребует больше внимания.

«Затем опустите ладошки на травку, соберите росу и умойтесь. Таким образом вы вернете своему лицу вечную свежесть, молодость и красоту», — уверена астролог.

Помните о том, что солнцестояние — день, когда вся Вселенная открыта вам. Будьте доброжелательны, и тогда Вселенная улыбнется вам в ответ.



