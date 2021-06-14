Звезда эстонского шоу-бизнеса наняла охрану: я знаю, это выглядит слишком звездно

Женщина заявила, что любит своих поклонников и что есть много хороших людей, но ест и те, кто мешают ей в общественных местах. «Один, два или группа неприятных людей, из-за которых я и мои подруги чувствуем себя неприятно и неуверенно, - это слишком много, чтобы идти на такой риск», - пояснил она. «Я также не хочу, чтобы меня повсюду фотографировали».

«Например, меня с помощью физической силы выгнали с вечеринки, и мне пришлось бежать, и это неприятно для меня и моих подруг. Странные незнакомцы не видят границ», - подтвердила Хунт.

«Легко сказать, что вы общественный деятель, и вы выбрали этот путь, и если вам это не нравится, то сидите дома. Но иногда мне тоже хочется повеселиться. Поэтому я считаю эту услугу необходимой ей в будущем».

Она добавила, что, когда поблизости есть охранники, они предназначены для защиты всех клиентов. "Я не хочу особого отношения, которое я неизбежно всегда получаю. И я не хочу, чтобы компании или другие клиенты заходили так далеко, чтобы им приходилось сосредоточиваться на моей защите. Но всякое бывает!»

«Конечно, я продолжаю фотографироваться и разговаривать с приятными людьми - не бойтесь этого! Но теперь люди будут знать, что больше не будет таких ситуаций, когда я четыре раза скажу: «Пожалуйста, оставьте меня в покое!» и убегу».



