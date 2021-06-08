ВИДЕО ⟩ Таллиннец заметил забытую на багажнике патруля камеру измерения скорости за 12 000 евро: они не хотели её брать!

В группе EZ-дуны! в Facebook на прошлой неделе большое внимание привлекло видео, на котором мужчина спасает камеру контроля скорости, которая лежала на багажнике патрульной машины. А именно, полиция забыла его, на крышке багажника и продолжила движение.

Для них это была бы огромная потеря,

- сказал Юрис, разместивший видео.

Они даже не хотели ее брать! В тот момент была пробка, но когда я увидел устройство, я сразу понял, в чем дело,

- писал мужчина в комментариях.

«Я сразу же вышел и постучал в водительское окно. Патрульный опустил его, и я сказал, что их радар остался лежать на крышке багажника», - рассказал Юрис. Но патруль не сразу среагировал.

Я увидел, что никто не отреагировал, сам взял устройство и передал его пассажиру,

- вспоминал мужчина.

Он ответил «спасибо», но выглядел очень удивленным.

Представитель полиции Анника Максимов подтвердила, что радары - действительно ценное оборудование. «В зависимости от модели и времени покупки цена спидометра составляет от 8 500 до 12 000 евро», - отметила она.

Полиция очень благодарна человеку, который заметил устройство и не раздумывая сообщил об этом полицейским,