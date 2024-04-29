Жерара Депардье задержали в Париже из-за обвинений в сексуальных домогательствах

Французские правоохранители вызвали в понедельник актера Жерара Депардье в комиссариат для допроса после двух обвинений в сексуальных домогательствах, передает телеканал BFMTV.

«В понедельник утром Жерара Депардье вызвали (в полицию - ред.) с расчетом на задержание, чтобы он ответил на обвинения в сексуальных домогательствах... В настоящее время он находится в одном из комиссариатов Парижа для допроса», - сообщает канал.

Речь идет о жалобах, поданных членами съемочной группы двух фильмов. Одна исходит от художника-постановщика, участвовавшей в съемках фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. Вторая - от бывшей ассистентки режиссера картины «Маг и сиамцы» во время съемок 2014 года.

В феврале сообщалось, что художник-постановщик, участвовавшая в съемках фильма 2021 года, подала на Депардье жалобу в прокуратуру из-за сексуального насилия и домогательства во время съемок. Позднее в марте телеканал BFMTV сообщил, что по этой жалобе прокуратура начала расследование в отношении Депардье, что стало третьим делом, открытым в отношении актера на фоне подобных многочисленных обвинений.

В середине февраля газета Ouest France со ссылкой на источники сообщила о другой жалобе, поданной со стороны неизвестной бывшей ассистентки режиссера, которая, по ее словам, подверглась домогательствам Депардье во время съемок в 2014 году. Отмечалось, что прокуратура Парижа начала предварительное расследование.

В отношении Депардье уже ведется расследование по подозрению в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. В апреле прошлого года онлайн-издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год.

Депардье, который в декабре отметил 75-летний юбилей, всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.