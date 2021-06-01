КАК ЭТО БЫЛО? ⟩ Limon.ee отметил 10-летие с размахом в прямом эфире: смотрите, что творилось в студии!

2 июня в прямом эфире порталов Limon, Rus.Postimees и на странице facebook.com/limonest прошел праздничный «Марафон желаний», который продлится весь рабочий день – до 18:00. В эфир можно было дозваниваться по бесплатному и уже давно знакомому многим читателям и зрителям номеру: 630 70 73. Программу провели попеременно все звездные репортеры издания: Лиана Турпакова, Влада Лаевалинд, Эдгар Гергель, Виктор Любарец, Светлана Карабут, Ангелина Богуцкая, Виктория Жигулина, а также наш летний репортер Марк Ефимов.

В эфире «Марафона желаний» появились: иллюзионист Дмитрий Зорин, исполнитель восточного танца Валентина Антонова, топ-стилист Денис Коваленко, экскурсовод Оксана Яаксон, группа «Философия», Юлия Шандра из фирмы Grenardi, Ольга Тубалева из клиники LaserMed, косметолог Лариса Липавски, основатель портала Limon Дан Ротарь, первый главный редактор Limon.ee Олеся Труворова, дизайнер Анастасия Балак, ресторатор Руслан Гогин, нутрициолог Александра Гаген, а также... группа «ПараТайн».

В эфире были разыграны сюрпризы от Дениса Коваленко и Александры Гаген, а также 10 призов от партнеров, которых мы благодарим за эту возможность, вот какие призы получили наши читатели:

ALEXELA – подарочная карточка на 30 евро

NOORUS SPA HOTEL – 1 ночь для семьи в номере повышенной комфортности с посещением спа-центра и завтраками

Peetri Pizza – 5 пицц по выбору и 5 безалкогольных напитков

SHU – подарочная карточка на 50 евро от сети обувных магазинов

Приз от Grenardi – подарочная карточка на 100 евро

LaserMed – подарочная карточка на 100 евро

Сертификат на пошивку купальнику от Анастасии Балак – индивидуально

Ужин для двоих от Beyond Meat в Эстонии

FS Estonia Sushi & Seafood – подарочная карточка на 30 евро

Marinaad.ee и ресторан Kolmas koht – 1 кг свиного каре с сыром Рокфор+ 1кг свиного каре в классическом маринаде и домашняя аджика

Limon.ee отмечает юбилей!

Пишет, говорит, показывает,

Развлекает, поддерживает и удивляет!

10 некислых лет в Эстонии!

Спасибо, что вы с нами!





