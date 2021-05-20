Чт, 20.05.2021
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ШОК! ⟩ Исландия не выступит во втором полуфинале Евровидения-2021

Группа из Исландии не вытсупит на "Евровидении" ФОТО: PATRICK VAN EMST / POOL/EPA

Такие новости стали сюрпризом не только для зрителей, но и для самих артистов. По их словам, они придерживались правил безопасности, но инцидент все же произошел, сообщает «Сегодня».

Во время второго полуфинала песенного конкурса «Евровидение-2021» исландская группа не сможет выступить вживую. Вчера утром у одного из участников Daði & Gagnamagnið подтвердили положительный тест на COVID-19. Но из конкурса Исландия не выбывает: вместо этого в трансляции покажут запись выступления группы с генеральной репетиции.

В сообщении группы Daði & Gagnamagnið в Facebook говорится, что они соблюдали все правила. Напомним, что в этом году на «Евровидении» всем участникам делают тесты на COVID-19 каждые два дня.

«Мы были очень осторожны на протяжении всей поездки, так что это стало большим сюрпризом. Мы очень довольны выступлением и очень рады, что вы все его увидите! Спасибо за всю любовь», – написали исландские артисты.

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