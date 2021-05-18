ВОТ ТАК РЕАКЦИЯ! ⟩ Дзюба впервые прокомментировал свое скандальное видео

Капитан «Зенита» Артем Дзюба, признанный лучшим бомбардиром РПЛ, дал развернутое интервью YouTube-каналу «Грустная Передача о Футболе», где помимо футбольной карьеры рассказал о своей реакции на «слив» в Сеть скандального видео с мастурбацией

Как пояснил капитан сборной России спустя чуть более полугода после скандала он отпустил ситуацию, однако на тот момент не смог сдержать слез и был, мягко говоря, шокирован. По словам Артема видео было снято около двух лет назад, а его появление в Сети стало тяжелым ударом для него.

Он также добавил, что практически сразу нашел специалистов, которые после инцидента «почистили» все у него на телефоне, чтобы ничего больше не попало в Сеть. «Я охренел. Первую неделю, дней десять тяжело было. Было неприятно. Это было видео двухлетней давности. Я тогда не мог сдержаться – у меня были ужасные сутки. Всю ночь писали. Было ужасно», – признался Дзюба.

Примечательно, что многие друзья и знакомые тут же предложили ему любую помощь и поддержку для решения ситуации.

Однако тогда он и не предполагал, что ситуация получит такое широкое обсуждение в Сети.

«Но я не придавал значения – типа, кто я и что я? Не такого полета птица», – объяснил футболист.

Он ошибся, однако он не стал убегать от ситуации и прятаться, так как считает, что это стало бы большим позором. К тому же в тот день у «Зенита» была игра, и невыход на поле означал смену на другого игрока и потерю доверия.