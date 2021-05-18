ВОТ ТАК РЕАКЦИЯ! ⟩ Дзюба впервые прокомментировал свое скандальное видео
Он также пояснил, что практически сразу нашел специалистов, которые «почистили» все на просторах Сети, сообщает Topnews.
Он также пояснил, что практически сразу нашел специалистов, которые «почистили» все на просторах Сети, сообщает Topnews.
Как пояснил капитан сборной России спустя чуть более полугода после скандала он отпустил ситуацию, однако на тот момент не смог сдержать слез и был, мягко говоря, шокирован. По словам Артема видео было снято около двух лет назад, а его появление в Сети стало тяжелым ударом для него.
Он также добавил, что практически сразу нашел специалистов, которые после инцидента «почистили» все у него на телефоне, чтобы ничего больше не попало в Сеть. «Я охренел. Первую неделю, дней десять тяжело было. Было неприятно. Это было видео двухлетней давности. Я тогда не мог сдержаться – у меня были ужасные сутки. Всю ночь писали. Было ужасно», – признался Дзюба.
Примечательно, что многие друзья и знакомые тут же предложили ему любую помощь и поддержку для решения ситуации.
Однако тогда он и не предполагал, что ситуация получит такое широкое обсуждение в Сети.
Он ошибся, однако он не стал убегать от ситуации и прятаться, так как считает, что это стало бы большим позором. К тому же в тот день у «Зенита» была игра, и невыход на поле означал смену на другого игрока и потерю доверия.