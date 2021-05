НАШ - САМЫЙ КРАСИВЫЙ! ⟩ Манижа в кокошнике и Филипп Киркоров в Louis Vuitton: церемония открытия «Евровидения-2021»

Одними из фаворитов конкурса считаются артисты из Португалии. Коллектив The Black Mamba представит композицию Love is on my side. Песня получилась очень романтичной. Солист группы рассказал, что он давно мечтал принять участие в конкурсе, и теперь ему нужна исключительно победа.