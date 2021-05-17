НАШ - САМЫЙ КРАСИВЫЙ! ⟩ Манижа в кокошнике и Филипп Киркоров в Louis Vuitton: церемония открытия «Евровидения-2021»

«Евровидение» в этом году находилось под угрозой отмены. Причина была, конечно, в эпидемии коронавируса. В 2020-м от конкурса пришлось отказаться из-за риска заражения для зрителей и артистов. Но в этом году организаторы все-таки решили провести праздник музыки.

Уку Сувисте ФОТО: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Церемония открытия, назначенная на 16 мая, началась в 19:00 по европейскому времени. Мероприятие проходило в круизном терминале Роттердама, где расположилась синяя ковровая дорожка длиною в 210 метров. На ней собрались все звезды конкурса.

Около 20:00 на мероприятии появился Филипп Киркоров вместе со своей подопечной Натальей Гордиенко, которая представляет Молдову. Артистка призналась, что ее композиция Sugar — это настоящий гимн позитива и любви. «После всего, что мы пережили из-за коронавируса, хотелось представить очень яркую и веселую песню. Я очень благодарна нашей команде мечты за такую классную песню. Мы очень гордимся ею», — рассказала Наталья. Филипп Киркоров также пообщался с ведущими музыкального праздника. Он признался, что его история с «Евровидением» очень долгая и непростая. Однако в этом году певец рассчитывает на победу своей подопечной.

Филипп Киркоров со своей подопечной ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Одними из фаворитов конкурса считаются артисты из Португалии. Коллектив The Black Mamba представит композицию Love is on my side. Песня получилась очень романтичной. Солист группы рассказал, что он давно мечтал принять участие в конкурсе, и теперь ему нужна исключительно победа.

Вот они, фавориты конкурса ФОТО: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Разумеется, зрители из России особенно ждали певицу Манижу. Артистка вышла на дорожку в красном комбинезоне и кокошнике. Девушка находилась в прекрасном расположении духа и рассказала, что ее песня посвящена всем представительницам слабого пола.

Манижа ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS

Напомним, что далеко не всех слушателей устроило то, что Манижа будет представлять Россию на конкурсе. Артистке устроили самую настоящую травлю, но она справилась с давлением. К слову, номер Манижи считается одним из самых оригинальных на «Евровидении».

Артистка из Болгарии пришла на мероприятие с портретом отца. Как оказалось, он тяжело болен, поэтому не смог присутствовать на «Евровидении» и поддерживать ее. «Папа всегда меня поддерживал. Я хочу, чтобы он хотя бы так был рядом. Мама рассказала отцу про то, что я придумала. Он, конечно, очень был удивлен», — поделилась девушка.

Певица Виктория из Болгарии ФОТО: PETER DEJONG/AP

Некоторым музыкантам не удалось попасть на церемонию открытия. Так, у одного из членов делегации из Исландии обнаружили коронавирус. Именно поэтому всех членов команды посадили на карантин. Исландская группа все равно намерена принимать участие в конкурсе и рассчитывает на победу.

Представители Латвии удивили публику своими нестандартными нарядами ФОТО: Piroschka van de Wouw/REUTERS