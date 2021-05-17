НАШ - САМЫЙ КРАСИВЫЙ! ⟩ Манижа в кокошнике и Филипп Киркоров в Louis Vuitton: церемония открытия «Евровидения-2021»

В Нидерландах началась неделя «Евровидения». В ближайшие семь дней пройдут два полуфинала, после чего зрителям предстоит определить победителя конкурса, пишет «Стархит».
«Евровидение» в этом году находилось под угрозой отмены. Причина была, конечно, в эпидемии коронавируса. В 2020-м от конкурса пришлось отказаться из-за риска заражения для зрителей и артистов. Но в этом году организаторы все-таки решили провести праздник музыки.
Церемония открытия, назначенная на 16 мая, началась в 19:00 по европейскому времени. Мероприятие проходило в круизном терминале Роттердама, где расположилась синяя ковровая дорожка длиною в 210 метров. На ней собрались все звезды конкурса.
Около 20:00 на мероприятии появился Филипп Киркоров вместе со своей подопечной Натальей Гордиенко, которая представляет Молдову. Артистка призналась, что ее композиция Sugar — это настоящий гимн позитива и любви. «После всего, что мы пережили из-за коронавируса, хотелось представить очень яркую и веселую песню. Я очень благодарна нашей команде мечты за такую классную песню. Мы очень гордимся ею», — рассказала Наталья. Филипп Киркоров также пообщался с ведущими музыкального праздника. Он признался, что его история с «Евровидением» очень долгая и непростая. Однако в этом году певец рассчитывает на победу своей подопечной.
Одними из фаворитов конкурса считаются артисты из Португалии. Коллектив The Black Mamba представит композицию Love is on my side. Песня получилась очень романтичной. Солист группы рассказал, что он давно мечтал принять участие в конкурсе, и теперь ему нужна исключительно победа.
Разумеется, зрители из России особенно ждали певицу Манижу. Артистка вышла на дорожку в красном комбинезоне и кокошнике. Девушка находилась в прекрасном расположении духа и рассказала, что ее песня посвящена всем представительницам слабого пола.
Напомним, что далеко не всех слушателей устроило то, что Манижа будет представлять Россию на конкурсе. Артистке устроили самую настоящую травлю, но она справилась с давлением. К слову, номер Манижи считается одним из самых оригинальных на «Евровидении».
Артистка из Болгарии пришла на мероприятие с портретом отца. Как оказалось, он тяжело болен, поэтому не смог присутствовать на «Евровидении» и поддерживать ее. «Папа всегда меня поддерживал. Я хочу, чтобы он хотя бы так был рядом. Мама рассказала отцу про то, что я придумала. Он, конечно, очень был удивлен», — поделилась девушка.
Некоторым музыкантам не удалось попасть на церемонию открытия. Так, у одного из членов делегации из Исландии обнаружили коронавирус. Именно поэтому всех членов команды посадили на карантин. Исландская группа все равно намерена принимать участие в конкурсе и рассчитывает на победу.