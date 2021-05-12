Пять знаков Зодиака, которым Павел Глоба пообещал кучу проблем летом

У кого-то отдых будет омрачен вопросами, связанными со здоровьем, а кто-то просто до последнего не хотел признавать необходимость решать задачи, о существовании которых было известно уже не один месяц.

Символ года Бык заставит изрядно подуставших Близнецов опять трудиться в поте лица. Несмотря на желание и необходимость срочной передышки, этим представителям астрологического круга снова и снова придется заниматься разгребанием накопившихся завалов в виде дел, срочность которых внезапно начнет зашкаливать.

Только Тельцам стало казаться, что их непростая жизнь наконец обретает яркие краски, изрядно побледневшие минувшей зимой, как 2021 год снова преподносит им сомнительные сюрпризы. Тяжелее всего для этого знака Зодиака пройдет именно начало лета, когда Тельцам придется срочно заниматься собственным здоровьем.

Уехать в отпуск или разрулить целую кучу проблем — именно по такому сценарию для Раков пройдет вожделенное лето. Увы, но, несмотря на все старания и попытки решить задачи до запланированного отъезда, Ракам все равно придется потратить немало времени в попытках наладить отношения с любимыми людьми и коллегами.

Девам летний отдых может преподнести неприятный сюрприз в виде обострения хронических недугов. Собственно, «коллекция» заработанных заболеваний с большой долей вероятности пробудится во время экстремального отдыха. Кроме того, Павел Глоба не советует Девам отдыхать возле открытого огня — во избежание несчастного случая.

Для Водолеев лето станет тренировочным плацдармом перед осенью, именно тогда настанет время полностью пересмотреть свою жизнь и задуматься наконец-то о важных изменениях. Для рожденных под этим знаком пожилых людей теплые деньки могут принести и крайне запоминающуюся встречу с мошенниками. Впрочем, аферисты попытаются подпортить жизнь не только доверчивым пенсионерам, но и молодым скептикам.



