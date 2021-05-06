Соскучились по детству? Выставка игрушек в торговом центре Rocca-al-Marе вернет вас в то незабываемое время

Организаторы этой замечательной выставки детских игрушек - Videomängude muuseum LVLup. Экспонаты они собирали по блошиным рынкам, у тех людей, кто откликнулся на призыв в соцсетях и принес свои игрушки в дар. Так и получилась коллекция, любоваться которой может каждый пришедший в торговый центр. Наверняка, кто-то узнает свои любимые игрушки, с которыми играл в далеком детстве. Конечно, выставка рассчитана на широкий круг посетителей, и с огромным интересом в мир детства погружаются взрослые, чьи юношеские годы пришлись на период развитого социализма. При этом и современные дети с любопытством разглядывают то, чем играли их мамы и папы, а также бабушки и дедушки. За витринами очень много, с кажем так, пацанских игрушек, а куклы, которые являлись мечтой любой советской девочки, в меньшинстве.