ПРОКЛОВОЙ НУЖНО ДОСТРОИТЬ ДОМ ⟩ Они должны встать на колени, что их снимали: Соседов высказался о скандале с актрисой

Российский музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал недавний скандал, разгоревшийся вокруг интервью актрисы Елены Прокловой.

Напомним, что на шоу «Секрет на миллион» звезда заявила, что в свое время до нее домогался один известный актер, в результате чего она получила психологическую травму и неприятие секса.

В свою очередь, Сергей Соседов напомнил, что певица Ани Лорак в ходе программы «Судьба человека» признавалась, что известный продюсер Константин Меладзе пророчил ей славу в обмен на «постель», но она ответила ему отказом.

По мнению Соседова, подобная история «стара как мир», причем «кругом», а не только в шоу-бизнесе. «Возьмите стареющих актрис, которые были когда-то молодушками. Они уже в маразме и сейчас вспоминают, что в молодости их режиссер изнасиловал. Да они должны быть благодарны и встать на колени, что он их снимал», – сказал он.

Тем самым критик намекнул на недавний эфир с актрисой Еленой Прокловой, которая откровенно рассказала о домогательствах в возрасте 15 лет со стороны известного актера.

Он отметил, что подобные истории «были и будут», и в этом нет ничего плохого.

Музыкальный критик также подчеркнул, что в шоу-бизнесе есть свои покровители, и за каждой звездой стоит «какая-то крыша», пишет Teleprogramma.pro. «Влиятельные люди, из власти, олигархии, просто чиновники. Нищий человек с талантом куда-то попал? Такого я не знаю», – заявил Сергей Соседов. Как метко заметил один из комментирующих, Прокловой просто нужно достроить дом в Сочи, поэтому она и выступает с заявлениями-разоблачениями, чтобы насобирать денег.