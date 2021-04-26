Против актера Александра Паля возбуждено уголовное дело: жестко избил хоккеиста

Уголовное дело возбуждено в отношении актера Александра Паля по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» после обвинения в избиении хоккеиста Кевина Антипова. Инцидент произошел 23 апреля в Москве в районе Хамовники.

Пострадавший спортсмен заявил в полицию, что якобы среди напавших на него 23 апреля трех мужчин он узнал звезду фильма «Парень с нашего кладбища» Александра Паля, с которым ранее лично знаком не был. В результате Кевин Антипов получил серьезные челюстно-лицевые травмы: медики диагностировали у него ушибы, перелом челюсти, носа и орбитальной кости.

Избитый актером Александром Палем экс-хоккеист молодёжной лиги Кевин Антипов. В тот вечер Кевин праздновал день рождения своего отца. Он уже собирался домой, когда на него напали трое неизвестных ему людей на улице. Спортсмен опознал актера на месте происшествия после того, как был жестко избит. Со слов потерпевшего, Паль был пьян или даже находился под запрещёнными препаратами, так как вёл себя неадекватно. В настоящий момент спортсмен находится в больнице с тяжелейшими травмами головы и челюсти. ФОТО: скриншот

Также хоккеист заявлял, что похожий на актера мужчина во время нападения вел себя неадекватно, возможно, находясь под действием алкоголя или наркотиков.

Актер Александр Паль был задержан после обвинения в избиении Кевина Антипова. Знаменитость доставили в отдел полиции. Вместе с ним был задержан мужчина, который не отрицал причастности к избиению спортсмена. После разбирательства в участке фигуранты были отпущены под подписку о невыезде.

Соседи Александра Паля утверждают, что актер злоупотребляет спиртным и ведет себя наглым образом. В его квартире частенько собираются компании. К слову, пострадавшего хоккеиста Кевина Антипова в окружении знаменитости никто не видел.

Отметим, когда журналисты дозвонились до самого Александра Паля и попросили прокомментировать информацию о задержании, он заявил, что об этом “впервые слышит”.