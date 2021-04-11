Ученый из Китая рассказал, насколько опасно спать рядом со смартфоном

По словам специалиста, смартфоны не представляют такой большой угрозы, как об этом иногда говорят. Так, степень его излучения зависит от его рабочего состояния. Например, при передаче данных и разговоре мощность излучения увеличивается.
Однако если сотовый телефон просто лежит на тумбочке возле спящего человека, никакой опасности для него устройство не представляет, пишет Medikforum.ru.
В свою очередь, для уменьшения воздействия смартфона Шан Чжинань посоветовал пользоваться наушниками при разговоре по мобильному телефону, передаёт информагентство РИА Новости.