Скандального Моргенштерна проверят на наркотики

Директор Лиги, член Общественной палаты России Екатерины Мизулиной подтвердила эту информацию в ходе конференции, посвященной информационной безопасности детей, пишет Mixnews.lv.
Как сообщает ТАСС, рэпер «последовательно занимается пропагандой наркотиков в детской среде». В случае выявления фактов нарушений законодательства организация попросила правоохранительные органы привлечь артиста к ответственности.
Ранее член общественной наблюдательной комиссии Общественной палаты и основатель движения по борьбе с алкоголем и наркотиками «АнтиДилер» Дмитрий Носов попросил президента России Владимира Путина привлечь Моргенштерна к ответственности. По его словам, в своих песнях хип-хоп-артист открыто пропагандирует запрещенные вещества и детскую порнографию.