Скандального Моргенштерна проверят на наркотики

Как сообщает ТАСС, рэпер «последовательно занимается пропагандой наркотиков в детской среде». В случае выявления фактов нарушений законодательства организация попросила правоохранительные органы привлечь артиста к ответственности.

Ранее член общественной наблюдательной комиссии Общественной палаты и основатель движения по борьбе с алкоголем и наркотиками «АнтиДилер» Дмитрий Носов попросил президента России Владимира Путина привлечь Моргенштерна к ответственности. По его словам, в своих песнях хип-хоп-артист открыто пропагандирует запрещенные вещества и детскую порнографию.