НАКОНЕЦ-ТО! ⟩ Самые ожидаемые мероприятия этого лета в Эстонии

Тартуские студенческие дни
Вы слышали легендарные истории о том, как в Тарту играют в мнемовикторины с 300 участниками? Или о студентах, которые прыгают в ледяные воды реки Эмайыги на своеобразных и интересных летающих машинах? Разумеется, эти захватывающие рассказы о Тартуских студенческих днях!
Тартуские студенческие дни — это проходящий дважды в год студенческий фестиваль, в программу которого как весной, так и осенью входит примерно 150 различных мероприятий в городе Тарту, пишет Visitestonia. В программе можно найти огромное количество спортивных, развлекательных или музыкальных мероприятий, а также множество своеобразных соревнований, которые испытают дух участника и его быстрые ноги. Возьмите с собой друзей и отдохните душой!
Тартуское велосипедное ралли
Тартуское велосипедное ралли представляет собой крупнейшие шоссейные велогонки в Восточной Европе. Программа ралли включает в себя также детские заезды – крупнейшее в мире детское мероприятие подобного рода. В ралли принимает участие около 7 500 человек, более 3000 из которых – дети. Протяженность основных дистанций Тартуского велосипедного ралли составляет 128 и 58 км. Места старта и финиша ралли находятся в центре города Тарту.
Желающие могут участвовать в велосипедном ралли дистанционно, то есть виртуально.
Более подробную информацию об участии и регистрации можно найти на сайте.
Tallinn Music Week (Таллиннская неделя музыки)
Таллиннская неделя музыки (TMW) - это крупнейший фестиваль северных и балтийских стран, проходящий в закрытых помещениях; на сцену выйдет более 200 эстонских и зарубежных артистов, выступающих в различных музыкальных жанрах.
В фестивале участвует более 25 000 человек из Эстонии и из-за границы. Кроме основной программы фестиваля, проходящей в главных клубах и концертных местах города, Таллиннская неделя музыки познакомит Вас и с менее известной стороной города. По всему Таллинну пройдут концерты на городской сцене, серия бесед "Рассказы TMW", ресторанный фестиваль "Вкусы TMW" и программа современного искусства "Искусство TMW".
Фестиваль народной музыки "Seto Folk"
Seto Folk – это фестиваль, где от совместного действия музыки и природы остаются яркие впечатления и просыпается вдохновение. Это фестиваль, который соберёт любителей походов и музыки со всей Эстонии, расширяя границы сцены. Это фестиваль, где на ярмарочной площадке мастера торгуют местным рукоделием, попробовать можно будет местную сетускую еду, попить местного пива, а также ощутить сетуское гостеприимство.
Это фестиваль, где в духе сельского праздника открыта площадка для кирмаша, которая позволяет в любой момент отдохнуть и насладиться весёлой компанией, хорошей музыкой и красивой природой.
Дни Средневековья в таллиннском Старом Городе
Во время Дней Средневековья таллиннский Старый Город оказывается пропитан духом великолепной Ганзейской эпохи. На Ратушной площади разбит средневековый рынок: здесь вы найдете купцов и разные мастерские. Выступают местные и приезжие музыканты и танцоры. Состоится средневековое шествие.