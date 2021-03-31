НАКОНЕЦ-ТО! ⟩ Самые ожидаемые мероприятия этого лета в Эстонии

Тартуские студенческие дни

31 мая - 6 июня

Вы слышали легендарные истории о том, как в Тарту играют в мнемовикторины с 300 участниками? Или о студентах, которые прыгают в ледяные воды реки Эмайыги на своеобразных и интересных летающих машинах? Разумеется, эти захватывающие рассказы о Тартуских студенческих днях!

Тартуские студенческие дни — это проходящий дважды в год студенческий фестиваль, в программу которого как весной, так и осенью входит примерно 150 различных мероприятий в городе Тарту, пишет Visitestonia. В программе можно найти огромное количество спортивных, развлекательных или музыкальных мероприятий, а также множество своеобразных соревнований, которые испытают дух участника и его быстрые ноги. Возьмите с собой друзей и отдохните душой!

Тартуское велосипедное ралли

29 - 30 мая

Тартуское велосипедное ралли представляет собой крупнейшие шоссейные велогонки в Восточной Европе. Программа ралли включает в себя также детские заезды – крупнейшее в мире детское мероприятие подобного рода. В ралли принимает участие около 7 500 человек, более 3000 из которых – дети. Протяженность основных дистанций Тартуского велосипедного ралли составляет 128 и 58 км. Места старта и финиша ралли находятся в центре города Тарту.

Желающие могут участвовать в велосипедном ралли дистанционно, то есть виртуально.

Более подробную информацию об участии и регистрации можно найти на сайте.

Tallinn Music Week (Таллиннская неделя музыки)

9 - 13 июня

Таллиннская неделя музыки (TMW) - это крупнейший фестиваль северных и балтийских стран, проходящий в закрытых помещениях; на сцену выйдет более 200 эстонских и зарубежных артистов, выступающих в различных музыкальных жанрах.

В фестивале участвует более 25 000 человек из Эстонии и из-за границы. Кроме основной программы фестиваля, проходящей в главных клубах и концертных местах города, Таллиннская неделя музыки познакомит Вас и с менее известной стороной города. По всему Таллинну пройдут концерты на городской сцене, серия бесед "Рассказы TMW", ресторанный фестиваль "Вкусы TMW" и программа современного искусства "Искусство TMW".

Фестиваль народной музыки "Seto Folk"

25 - 26 июня

Seto Folk – это фестиваль, где от совместного действия музыки и природы остаются яркие впечатления и просыпается вдохновение. Это фестиваль, который соберёт любителей походов и музыки со всей Эстонии, расширяя границы сцены. Это фестиваль, где на ярмарочной площадке мастера торгуют местным рукоделием, попробовать можно будет местную сетускую еду, попить местного пива, а также ощутить сетуское гостеприимство.

Это фестиваль, где в духе сельского праздника открыта площадка для кирмаша, которая позволяет в любой момент отдохнуть и насладиться весёлой компанией, хорошей музыкой и красивой природой.

Дни Средневековья в таллиннском Старом Городе

8 - 11 июля