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НАКОНЕЦ-ТО! ⟩ Самые ожидаемые мероприятия этого лета в Эстонии

29AUG2020, Tallinn Tallinn Music Week kontsert Metal Lava . Von Krahlis . Tallinn Music Week second day. TMW 2020: Metal Stage. Nonetheless add up to an evening of relentless onslaught of fierce music at Von Krahl. Acts from the Baltics, Finland, Denmark and Switzerland. Foto autor Raul Mee ФОТО: Raul Mee/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Этим летом в Эстонию съедутся гости со всего мира, чтобы потанцевать под народную музыку, послушать Чайковского и просто провести отличные выходные на свежем воздухе, наблюдая или участвуя в спортивных мероприятиях. Будем надеяться, что пандемия отступит и не будет мешать планам. Рассказываем, на какие события стоит обратить внимание в 2021 году.

Тартуские студенческие дни

31 мая - 6 июня

Вы слышали легендарные истории о том, как в Тарту играют в мнемовикторины с 300 участниками? Или о студентах, которые прыгают в ледяные воды реки Эмайыги на своеобразных и интересных летающих машинах? Разумеется, эти захватывающие рассказы о Тартуских студенческих днях!

Тартуские студенческие дни — это проходящий дважды в год студенческий фестиваль, в программу которого как весной, так и осенью входит примерно 150 различных мероприятий в городе Тарту, пишет Visitestonia. В программе можно найти огромное количество спортивных, развлекательных или музыкальных мероприятий, а также множество своеобразных соревнований, которые испытают дух участника и его быстрые ноги. Возьмите с собой друзей и отдохните душой!

Тартуское велосипедное ралли

29 - 30 мая

Тартуское велосипедное ралли представляет собой крупнейшие шоссейные велогонки в Восточной Европе. Программа ралли включает в себя также детские заезды – крупнейшее в мире детское мероприятие подобного рода. В ралли принимает участие около 7 500 человек, более 3000 из которых – дети. Протяженность основных дистанций Тартуского велосипедного ралли составляет 128 и 58 км. Места старта и финиша ралли находятся в центре города Тарту.

Желающие могут участвовать в велосипедном ралли дистанционно, то есть виртуально.

Более подробную информацию об участии и регистрации можно найти на сайте.

Tallinn Music Week (Таллиннская неделя музыки)

9 - 13 июня

Таллиннская неделя музыки (TMW) - это крупнейший фестиваль северных и балтийских стран, проходящий в закрытых помещениях; на сцену выйдет более 200 эстонских и зарубежных артистов, выступающих в различных музыкальных жанрах.

В фестивале участвует более 25 000 человек из Эстонии и из-за границы. Кроме основной программы фестиваля, проходящей в главных клубах и концертных местах города, Таллиннская неделя музыки познакомит Вас и с менее известной стороной города. По всему Таллинну пройдут концерты на городской сцене, серия бесед "Рассказы TMW", ресторанный фестиваль "Вкусы TMW" и программа современного искусства "Искусство TMW".

Фестиваль народной музыки "Seto Folk"

25 - 26 июня

Seto Folk – это фестиваль, где от совместного действия музыки и природы остаются яркие впечатления и просыпается вдохновение. Это фестиваль, который соберёт любителей походов и музыки со всей Эстонии, расширяя границы сцены. Это фестиваль, где на ярмарочной площадке мастера торгуют местным рукоделием, попробовать можно будет местную сетускую еду, попить местного пива, а также ощутить сетуское гостеприимство.

Это фестиваль, где в духе сельского праздника открыта площадка для кирмаша, которая позволяет в любой момент отдохнуть и насладиться весёлой компанией, хорошей музыкой и красивой природой.

Дни Средневековья в таллиннском Старом Городе

8 - 11 июля

Во время Дней Средневековья таллиннский Старый Город оказывается пропитан духом великолепной Ганзейской эпохи. На Ратушной площади разбит средневековый рынок: здесь вы найдете купцов и разные мастерские. Выступают местные и приезжие музыканты и танцоры. Состоится средневековое шествие.

American Beauty Car Show

9 - 11 июля

American Beauty Car Show – крупнейшая в странах Балтии выставка американских автомобилей. В рамках трехдневного мероприятия проводятся выставка автомобилей, съезд, соревнование на ускорение и круизинги. Кроме того, можно насладиться хорошей музыкой как эстонских, так и зарубежных артистов. American Beauty Car Show проходит в епископском городище Хаапсалу, его окрестностях и на аэродроме Кильтси.

Регата The Tall Ships Races в Таллинне

15 - 18 июля

Учебная регата The Tall Ships Races, в которой примет участие более сотни парусников разного размера со всего мира, состоится в портах Таллинна летом 2021 года. Во время посещения судов в рамках регаты The Tall Ships Races в Таллинне пройдет трехдневный семейный фестиваль на морскую тематику, во время которого можно будет бесплатно посетить величественные суда, принять участие в различных мероприятиях и концертах, а также насладиться яркой портовой атмосферой.

Желающие смогут бесплатно посетить участвующие в регате учебные парусные суда в портах Ванасадам и Ноблесснер и в Летной гавани.

Место проведения зрелищной регаты каждый год выбирается среди разных портовых городов европейских и прочих стран.

Этап чемпионата мира по авторалли Rally Estonia FIA

15 - 18 июля

Уже во второй раз в мировой истории автомобильного спорта чемпионат мира по авторалли, организуемый Международной автомобильной федерацией (FIA), состоится в Эстонии. В рамках развлекательного мероприятия в области автомобильного спорта Rally Estonia по извилистым гравийным дорогам Южной Эстонии будут ездить лучшие спортсмены мира авторалли из заводских команд чемпионата мира по авторалли, конкуренцию которым составят лучшие гонщики разных классов из стран Балтии, из России и Скандинавии. Помимо чемпионата мира по авторалли в классах WRC, WRC2, WRC3 и Junior WRC состоится также чемпионат Эстонии.

В дни прохождения авторалли найдется чем заняться всей семье. За соревнованиями можно будет наблюдать у трассы, из зон для публики, которые сделаны еще более удобными и безопасными благодаря инновационным решениям. Церемонии старта и финиша состоятся в Тарту, на территории Эстонского национального музея, где располагаются также сервис-парк и центр соревнований, Expo и развлекательная зона и где в течение двух дней будут проходить тестирования скорости.

Сааремааские дни оперы

20 - 25 июля

Сааремааские дни оперы – это самый популярный оперный фестиваль в странах Балтии, который проходит в середине лета во дворе исторического замка Курессааре, где для этого возводят оперный дом на 2000 сидячих мест. 

На Сааремааские дни оперы на протяжении многих лет приезжают известные и признанные театры, в том числе московский театр «Геликон-Опера», Black American Opera с Бродвея, Венгерская национальная опера, Шанхайский оперный театр из Китая и многие другие. 

Благодаря расположению и первоклассной программе Сааремааские дни оперы являются экзотическим фестивалем, а возможность попасть в оперный дом стала большой привилегией.

Фестиваль фолк-музыки в Вильянди

22 - 25 июля

Фестиваль фолк-музыки, проходящий каждый год в июле на холмах среди руин замка Вильянди и в центре города, является одним из самых мощных выражений особого образа мысли, начавшего появляться в начале 1990-х годов. Этот образ мысли ценит традиции, наследие и местную самобытность, пытаясь приспособить накопленные на протяжении веков духовные ценности к современным условиям жизни, чтобы традиции жили, и таким образом укреплялось наше национальное своеобразие.

На протяжении многих лет Фестиваль фолк-музыки в Вильянди стал одним из крупнейших в странах Балтии и Северной Европы.

Ironman в Таллинне

7 - 8 августа

Масштабное мероприятие IRONMAN является частью фестиваля триатлона, который пройдет в середине лета в Таллинне. Основные соревнования будут идти два дня подряд. Соревнование IRONMAN многие годы манит в Эстонию участников примерно из тысячи разных стран со всего мира. Трассы пролегают через незабываемую историческую часть Таллинна и удивительный уезд Харьюмаа. При этом историческая часть Таллинна входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В рамках фестиваля триатлона IRONMAN планируется организовать также соревнование IRONKIDS и серию Благотворительных забегов. В эти спортивные выходные смогут развлечься любители спорта любого возраста!

Дни авиации в Эстонии

7 - 8 августа

Крупнейшее авиационное событие под открытым небом ждет всех больших и маленьких любителей авиации на территории Эстонского авиационного музея и в воздушном пространстве над ней. Здесь можно будет увидеть прыжки с парашютом, состоятся любительские полеты, будут открыты различные аттракционы: симуляторы, катапульта, симулятор прыжков с парашютом, батуты и многое другое. Два дня, полных авиационной техники высшего уровня, и увлекательная программа как в воздухе, так и на земле.

Дни Старого Города в Таллинне

12 - 15 августа

Дни Старого Города в Таллинне – это самый большой фестиваль в Старом городе, посвященный местному культурному наследию и общине. Обычно в течение пяти дней проходят различные музыкальные, театральные, спортивные и художественные мероприятия для горожан и гостей города. Большие и маленькие могут заглянуть во дворы Старого города, с помощью празднеств познакомиться с долгой и впечатляющей историей Таллинна и поучаствовать в различных занятиях.

Фестиваль проходит с 1982 года и знаменует собой красивое начало лета, однако в этом году он пройдет в середине августа из-за пандемии.

Фестиваль Jazzkaar

23 - 31 августа

На фестивале Jazzkaar в Эстонии собираются местные мастера своего дела и новички, а также знаменитости и восходящие звезды в мире джаза из разных уголков планеты. На этом фестивале выступило более 3000 зарубежных артистов из 60 стран. В разные годы на Jazzkaar выступали, например, Бобби Макферрин, Пат Метини, Чик Кориа, Грегори Портер и Анжелика Киджо. Jazzkaar пробует новые форматы и места для выступлений, перенося музыку из концертных залов в городское пространство и призывая наслаждаться ею в том числе семьи с детьми.

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