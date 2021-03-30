Вт, 30.03.2021
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Чисто по-рэперски: Моргенштерн подарил невесте чемодан денег и крутую тачку

Моргенштерн ФОТО: Instagram

Рэпер устроил грандиозный праздник для своей любимой девушки. Диларе Зинатуллиной такая вечеринка пришлась по вкусу. Счастливая именинница не переставала благодарить своего молодого человека, пишет Starhit.ru.

День рождения Дилары начался со скромного поздравления Моргенштерна в Instagram. Рэпер написал: «Наконец-то заяву не напишет! С совершеннолетием!»

Тем временем именинница охотно собирала поздравления и лестные слова в свой адрес под постом на своей странице:

«С днем рождения! Будь всегда такой же красоткой, как ты есть. Желаю счастья, здоровья, добра и любви. Ты лучшая!»; «С днем варенья! И очень ждем, что тебе подарит на ДР»; «Счастья в жизни и здоровья. Делай все всегда с любовью. Будь в хорошем настроении»; «Поздравляю с днем рождения!» — не унимались подписчики.

Но самый главный подарок ожидал девушку вечером. Алишер встретил возлюбленную буквально с чемоданом денег. «Здесь 5 миллионов рублей (56 100 евро) на вложение в себя и во все, что тебе нужно», —  добавил довольный собой рэпер.

Но это был не единственный презент. Дальше Дилару ждал красный, украшенный огромным бантом, Range Rover. Девушка не стала томить гостей и сразу села за руль новой машины, надев стильные очки.

«Красная сумка подходит под машину!» — бросил Моргенштерн.


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