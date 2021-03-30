Чисто по-рэперски: Моргенштерн подарил невесте чемодан денег и крутую тачку

День рождения Дилары начался со скромного поздравления Моргенштерна в Instagram. Рэпер написал: «Наконец-то заяву не напишет! С совершеннолетием!»

Тем временем именинница охотно собирала поздравления и лестные слова в свой адрес под постом на своей странице:

«С днем рождения! Будь всегда такой же красоткой, как ты есть. Желаю счастья, здоровья, добра и любви. Ты лучшая!»; «С днем варенья! И очень ждем, что тебе подарит на ДР»; «Счастья в жизни и здоровья. Делай все всегда с любовью. Будь в хорошем настроении»; «Поздравляю с днем рождения!» — не унимались подписчики.

Но самый главный подарок ожидал девушку вечером. Алишер встретил возлюбленную буквально с чемоданом денег. «Здесь 5 миллионов рублей (56 100 евро) на вложение в себя и во все, что тебе нужно», — добавил довольный собой рэпер.

Но это был не единственный презент. Дальше Дилару ждал красный, украшенный огромным бантом, Range Rover. Девушка не стала томить гостей и сразу села за руль новой машины, надев стильные очки.

«Красная сумка подходит под машину!» — бросил Моргенштерн.



