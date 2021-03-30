ВИРУС НА ПЛОЩАДКЕ! ⟩ Съемки фильма ужасов со всемирно известной актрисой в главной роли в Вильянди остановлены из-за коронавируса

В небольшом эстонском городе (по данным портала Elu24, это Вильянди) в последнее время проходили съемки фильма ужасов The Twin финского режиссера Танели Мустонена. Исполнительница одной из главных ролей австралийская актриса Тереза Палмер (35) рассказала в соцсетях, что спустя три дня съемок работу пришлось остановить на неделю.
На своем канале в Youtube Палмер, находящаяся на 18-й неделе беременности, рассказала, что последние пять дней провела в номере отеля на изоляции. В опубликованном 29 марта видео она рассказала, что причиной всему - близкий контакт с зараженным коронавирусом.
У меня был близкий контакт, кто-то на работе, у кого выявили коронавирус,
Актриса призналась, что думала, что тоже заразилась опасным вирусом: «Всю прошедшую неделю готовилась к этому». Однако, по словам Палмер, которая в последние недели жаловалась на симптомы простуды, все тесты на коронавирус были отрицательными.
Тесты каждый день были отрицательными, а мое самочувствие сейчас хорошее. В понедельник вернусь к работе,
Фильм рассказывает о семье, которая пытается восстановить свою жизнь где-то в скандинавской сельской местности, но затем обнаруживает, что некоторые секреты настолько сатанинские, что их приходится хоронить дважды. По данным Elu24 съемки проходят в Вильянди.
Сценарий написал Алекси Хювяринен, производит фильм финская продюсерская компания Don Films, а распространением - Film Constallation. Съемки будут проходить как в Эстонии, так и в Финляндии. Планируется, что фильм выйдет на экраны к концу 2021 года.