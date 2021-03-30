ВИРУС НА ПЛОЩАДКЕ! ⟩ Съемки фильма ужасов со всемирно известной актрисой в главной роли в Вильянди остановлены из-за коронавируса

На своем канале в Youtube Палмер, находящаяся на 18-й неделе беременности, рассказала, что последние пять дней провела в номере отеля на изоляции. В опубликованном 29 марта видео она рассказала, что причиной всему - близкий контакт с зараженным коронавирусом.

У меня был близкий контакт, кто-то на работе, у кого выявили коронавирус, 4

- сказала Палмер и подтвердила, что это самый близкий контакт с коронапозитивным за все время пандемии.

Актриса призналась, что думала, что тоже заразилась опасным вирусом: «Всю прошедшую неделю готовилась к этому». Однако, по словам Палмер, которая в последние недели жаловалась на симптомы простуды, все тесты на коронавирус были отрицательными.

Тесты каждый день были отрицательными, а мое самочувствие сейчас хорошее. В понедельник вернусь к работе, 4

- рассказала Тереза.

Так как видео на канале актрисы появилось в понедельник, 29 марта, можно предположить, что она уже вернулась к работе, так как официально съемки начались 18 марта.

В видео на Youtube Тереза призналась, что ее макияж и прическа в будущем фильме выглядят примерно так же. ФОТО: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Она рассказала, что на площадке произошли и некоторые изменения:

Теперь я буду сама делать макияж и прическу для съемок, как это происходит на многих съемочных площадках в США, 4

- пояснила Палмер и призналась, что очень рада этому.

В этом фильме на моем лице почти нет макияжа, а прическа выглядит примерно так же, 4

- рассказала она.

Фильм рассказывает о семье, которая пытается восстановить свою жизнь где-то в скандинавской сельской местности, но затем обнаруживает, что некоторые секреты настолько сатанинские, что их приходится хоронить дважды. По данным Elu24 съемки проходят в Вильянди.

Сценарий написал Алекси Хювяринен, производит фильм финская продюсерская компания Don Films, а распространением - Film Constallation. Съемки будут проходить как в Эстонии, так и в Финляндии. Планируется, что фильм выйдет на экраны к концу 2021 года.



