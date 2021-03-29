Репортер, работа мечты на портале Limon.ee ждет тебя!

Сначала расскажем о невероятных условиях работы в нашем новом здании в эстонской столице по адресу: Тартуское шоссе, 80, и это не сон!
- В перерывах между работой ты сможешь загорать и наслаждаться панорамным видом на Таллинн на нашей летней террасе;
- Пить хоть по 20 чашек кофе, чая и газированной воды каждый день на работе совершенно бесплатно;
- Ты получишь личный рабочий ноутбук на период работы;
- Если ты станешь лучшим репортером месяца, то помимо зарплаты тебя ждет еще и премия;
- Пресс-карта тоже выдается летнему репортеру! А также для него предусмотрены все льготы Postimees Grupp.
Звучит классно? Это далеко не всё! Подробнее расскажем уже наиболее подходящим кандидатам. А пока прочитай, чем ты будешь заниматься всё лето:
- Переводить интересные материалы с эстонского и английского на русский и адаптировать тексты для русского читателя;
- Брать интервью (с микрофоном в руках) у местных знаменитостей и жителей нашей страны;
- Писать эксклюзивные тексты на любую интересующую тему!
- Радовать наших подписчиков в социальных сетях;
- Делиться безграничными идеями.
Владение эстонским языком - минимум B2!
Подать заявку и прочитать более подробно о конкурсе можно на портале CVKESKUS. До встречи!