СЛОЖНО ПОВЕРИТЬ ⟩ Как сейчас выглядит 24-летний сын Майкла Джексона

24-летний Принс Майкл Джексон редко дает интервью и радует публику подробностями личной жизни. Известно, что сын легендарного поп-короля пробовал себя в медийном бизнесе, работал корреспондентом, но Принс решил расставить приоритеты и сперва получить достойное образование. Возможно, некоторые поклонники певца ждут, что дети Майкла продолжат дело папы, но пока их мечты не воплотились в жизнь.

Да и повторить образ любимого музыканта будет довольно непросто. Тем более что Принса не назовешь точной копией отца. Недавно старший сын Майкла дал интервью на Youtube-канале FOX Soul. Перед зрителями предстал милый парень с бородкой и шикарной шевелюрой, которую Принс собрал в хвост. Уверены, преданные фанаты поп-короля сказали бы, что у парня папины глаза.

В свое время многие переживали по поводу чрезмерной худобы Майкла Джексона, но за его сына беспокоиться точно не стоит. Выразительными скулами, как у папы, Принс похвастаться не сможет, зато очаровательные щечки и улыбка 24-летнего парня растопят лед даже в самом холодном сердце.

Сын Майкла Джексона ФОТО: скриншот с youtube.com

Кстати, во время разговора с интервьюерами Принс признался, что у него нет голоса, да и в танцах он не силен. Но напутствия папы он помнит и по сей день: «Мой отец говорил что-то вроде: „В ту минуту, когда ты перестаешь учиться, ты начинаешь умирать“», — поделился он. Заниматься самообразованием сын Джексона не прекращает, но музыкальная карьера совершенно не входит в его планы. Поэтому сделать второго Майкла из Принса точно не получится.