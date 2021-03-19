«Мне было 14 лет, когда я поехала в лагерь...»: истории эстонских девочек и женщин о домогательствах шокируют

Лаура Пакасаар (21), танцовщица и хореограф

Лаура Пакасаар ФОТО: Erakogu

К счастью, я не испытывала жесткого физического насилия, но меня часто лапали, отвешивали неподобающие комментарии и домогались виртуально.

Помню, когда мне было около 14 лет, я поехала в детский лагерь. Мы ночевали в палатках, девочки и мальчики отдельно. К нам часто приходил мужчина-вожатый. Проводил с нами время в палатке, болтал, валялся. Он не стал уходить, даже когда мы переодевались, так что приходилось терпеть его похабные взгляды. А однажды другой вожатый положил свои руки мне на плечи и начал говорить мне разные пошлости, мне было 14! К счастью, у меня с мамой очень хорошие отношения, и я ей все рассказала. Эта тема всплыла, и мужчинам досталось по заслугам.

Как-то раз я пошла в клуб, в Вильянди, на концерт одного эстонского музыканта, я была очень взбудоражена. Вдруг он оказался позади меня, схватил меня за попу и начал нашептывать всякую похабщину. Мне пришлось его оттолкнуть даже. Потом я слышала, что он такое частенько вытворяет.

Хеле-Май Вийксаар (29), специалист по маркетингу и литературовед

Хеле-Май Вийксаар ФОТО: Erakogu

Девочек с детства учат, что внимание мужчины — это привилегия, а издевательства — что вас возжелают. Когда мне было 5-6 лет, мальчики 12-13 лет могли зажать в темном углу и, например, плюнуть в тебя.

Когда я училась в старших классах, у нас на улице часто гулял эксгибиционист, я старалась не замечать его. Но однажды он схватил нас с подругой за руки и развернул к себе лицом, чтобы мы уж наверняка его пенис увидели.

Лет в 17 я гуляла со своей маленькой сестричкой, которой тогда было 5-6 лет. Помню, как вслед нам что-то кричали мужики и спрашивали, не хочу ли я им оставить девочку.

Спустя несколько недель мы с сестрами ходили купаться, и один мужик онанировал в кустах на младшую сестру.

Я работала как в кафе, так и ресторане. Начальник одного кафе даже просил меня носить более прозрачную одежду, чтобы заманивать клиентов-мужчин.

Как-то меня бросили на кровать, пытаясь поцеловать, еще меня запирали в машине, предлагая деньги за секс. А во всем винят женщин, которые якобы сами доигрались...

Элери (33), чиновница

Я перешла в гимназию, все было в новинку. Был один учитель по информатике, очень он любил тереться о девочек. На одном из уроков у меня что-то не получалось, и я попросила его помочь. Он нагнулся ко мне, положил руку мне на плечо и начал что-то нашептывать прямо в ухо. Я чувствовала себя ужасно. Все девочки знали, что он так делает, но все молчали. В итоге я поменяла школу, чтобы спастись от этого извращенца.