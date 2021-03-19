«Мне было 14 лет, когда я поехала в лагерь...»: истории эстонских девочек и женщин о домогательствах шокируют

Неделю назад в местных СМИ популярная футболистка заявила, что тренер лишил ее девственности в 14 лет, и еще потом несколько лет держал ее под контролем. Такая информация шокировала общественность и вызвала бурю обсуждений. Многие женщины абсолютно разных возрастов и профессий решили рассказать, как испытали на себе домогательства.
Лаура Пакасаар (21), танцовщица и хореограф
К счастью, я не испытывала жесткого физического насилия, но меня часто лапали, отвешивали неподобающие комментарии и домогались виртуально.
Помню, когда мне было около 14 лет, я поехала в детский лагерь. Мы ночевали в палатках, девочки и мальчики отдельно. К нам часто приходил мужчина-вожатый. Проводил с нами время в палатке, болтал, валялся. Он не стал уходить, даже когда мы переодевались, так что приходилось терпеть его похабные взгляды. А однажды другой вожатый положил свои руки мне на плечи и начал говорить мне разные пошлости, мне было 14! К счастью, у меня с мамой очень хорошие отношения, и я ей все рассказала. Эта тема всплыла, и мужчинам досталось по заслугам.
Как-то раз я пошла в клуб, в Вильянди, на концерт одного эстонского музыканта, я была очень взбудоражена. Вдруг он оказался позади меня, схватил меня за попу и начал нашептывать всякую похабщину. Мне пришлось его оттолкнуть даже. Потом я слышала, что он такое частенько вытворяет.
Хеле-Май Вийксаар (29), специалист по маркетингу и литературовед
Девочек с детства учат, что внимание мужчины — это привилегия, а издевательства — что вас возжелают. Когда мне было 5-6 лет, мальчики 12-13 лет могли зажать в темном углу и, например, плюнуть в тебя.
Когда я училась в старших классах, у нас на улице часто гулял эксгибиционист, я старалась не замечать его. Но однажды он схватил нас с подругой за руки и развернул к себе лицом, чтобы мы уж наверняка его пенис увидели.
Лет в 17 я гуляла со своей маленькой сестричкой, которой тогда было 5-6 лет. Помню, как вслед нам что-то кричали мужики и спрашивали, не хочу ли я им оставить девочку.
Спустя несколько недель мы с сестрами ходили купаться, и один мужик онанировал в кустах на младшую сестру.
Я работала как в кафе, так и ресторане. Начальник одного кафе даже просил меня носить более прозрачную одежду, чтобы заманивать клиентов-мужчин.
Как-то меня бросили на кровать, пытаясь поцеловать, еще меня запирали в машине, предлагая деньги за секс. А во всем винят женщин, которые якобы сами доигрались...
Элери (33), чиновница
Я перешла в гимназию, все было в новинку. Был один учитель по информатике, очень он любил тереться о девочек. На одном из уроков у меня что-то не получалось, и я попросила его помочь. Он нагнулся ко мне, положил руку мне на плечо и начал что-то нашептывать прямо в ухо. Я чувствовала себя ужасно. Все девочки знали, что он так делает, но все молчали. В итоге я поменяла школу, чтобы спастись от этого извращенца.
Лаура Шарлотте Калвет (18), школьница
Впервые до меня домогались в 11 лет. Мы ходили с родителями в магазин конфет, где были два продавца-парня. Они были вежливые и даже предложили с ними сфотографироваться за прилавком. Мы с мамой пошли к ним, а папа фотографировал. Вдруг я почувствовала, как парень просунул свою руку мне между ягодиц. Я была в шоке и не смогла ничего сделать.
Был еще один случай: после тренировки мы все пошли в отель, потом ко мне в номер пришли ребята, и мы смотрели фильмы и просто зависали. Когда все стали расходиться, один 19-летний парень решил остаться. Я его хорошо знала, поэтому не боялась. Но он закрыл дверь на ключ и стал меня лапать. Я просила его перестать, но он не слушал, мне некуда было бежать, потому что он держал меня. Что было дальше, было так ужасно, что я до сих пор не хочу об этом говорить. Я до сих пор не могу смотреть в глаза парням так, как раньше, и не гуляю одна по ночам. Мужчины, хватать лапать 18-летних девушек, лучше идите спать к своим женам!
Хейди Рууль (32), репортер
Домогательства начались уже лет с 13. У меня рано появились женственные формы, и мальчики считали это нормальным — зажимать меня в углу и лапать.
А когда мне уже было около 18 лет, я нашла первую работу, но продержалась там около трех дней. Я сразу почувствовала, что начальник как-то странно себя ведет. Но потом он позвал меня к себе в кабинет и началась наглаживать мне ногу. Он был непривлекательный мужчина на 40 лет старше меня. В тот день я решила, что лучше не станет, и ушла.
Другой же начальник считал, что все подчиненные ему принадлежат. Мне было 27 лет, и я помогала в одном из ночных клубов. Начальник всегда был пьян под конец ночи, как и в тот раз. Я приводила барную стойку в порядок, а он подошел, схватил меня и порвал на мне блузку, тогда я смогла его оттолкнуть. В ту ночь я убежала и думала, что никогда не вернусь. Вернулась, но мы никогда об этом не говорили.
Катрин (40), предпринимательница
Когда я вспоминаю про домогательства, всплывает куча историй. Например, некоторые мужчины считают нормальным шлепнуть незнакомку по попе или перегородить дорогу.
А однажды мне предложили походить каблуками на мужчине за деньги. Как-то раз на одном концерте ко мне подошел мужчина и схватил меня, я пыталась от него избавиться и ударила его в ухо, а он ударил меня ногой. Окружающие ничего не сделали.