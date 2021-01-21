ВИДЕО ⟩ Собака, попавшая в таллиннский приют, проходит реабилитацию в бассейне

По словам сотрудников, Ник выделяется своим удивительным послушанием и покладистостью, несмотря на проблемы со здоровьем.

На странице Таллиннского приюта для животных в Facebook было сказано, что когда Ник прибыл к ним, он выглядел как бродяга, вместе с ним было еще восемь китайских хохлатых собак. До этого они жили в одном помещении еще с тремя большими собаками и двумя кошками. На прогулки их не выводили, жилище не убирали.

Сообщение о собаках, живущих в маленькой квартире, поступило в начале сентября прошлого года. С тех пор Ник находится в приюте.

Собак отмыли, но оказалось, что Ник начал терять равновесие. Обследования показали, что в суставах задних лап собаки произошли изменения, которые уже нельзя исправить. Кроме того, некоторые мышцы были истощены. Это могло быть вызвано болезнью Лайма (боррелиозом), что также подтвердили обследования.

Сейчас Ник проходит реабилитационное лечение, в том числе гидротерапию. Смотрите видео!

Общая стоимость необходимых медицинских осмотров, лекарств, инъекций и полугодового восстановительного лечения составляет 1400 евро. Благодаря пожертвованиям на сегодняшний день собрано 75 процентов от суммы.

Реабилитационное лечение также включает ежедневное обезболивание, а сотрудники приюта ежедневно проводят с собакой занятия гимнастикой. Каждые несколько недель Нику приходится проходить гидротерапию и массаж, чтобы помочь ему двигаться и чувствовать себя лучше.