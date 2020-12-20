ВИДЕО ⟩ Илья Авербух и Елизавета Арзамасова поженились

Знаменитый фигурист Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова официально узаконили свои отношения. Торжественная церемония бракосочетания состоялась 20 декабря в Москве.

Селебрити до последнего уверяли публику, что не намерены жениться в ближайшее время. Вероятно, просто решили сделать поклонникам предновогодний сюрприз.

Несмотря на всю торжественность момента, в ЗАГС Елизавета пришла без белого пышного платья, а на Илье не было того самого, сказочного черного смокинга. 25-летняя невеста предпочла традиционному наряду платье небесно-голубого цвета с открытым декольте, а 47-летний жених — белую футболку, темный пиджак и светлые брюки.

Как и следовало того ожидать, в момент произнесения торжественных слов сотрудницей ЗАГСа нежная и трогательная Арзамасова не смогла сдержать слез. Но как только Авербух надел ей на палец заветное колечко, тут же счастливо улыбнулась.

«Маршрут построен!» — забавно подписала видео с церемонии Елизавета.

Instagram @liza_arzamasova