Что ни в коем случае нельзя дарить на Новый год разным знакам зодиака

На покупку новогодних подарков родным и друзьям остается все меньше времени. Но в предпраздничной спешке не стоит забывать, что никто не хочет получать странные или ненужные предметы. Понятия эти, конечно индивидуальны для каждого, но астрологи, которые знают предпочтения представителей каждого знака зодиака, раскрыли секреты — чего точно ни в коем случае не следует дарить родившимся под определенными созвездиями.

Овен

Представители этого знака зодиака вряд ли станут увлекаться готовкой — для этого у них не хватит терпения. Поэтому подарок в виде кухонной утвари или техники их точно не порадует. Если только они сами не просили хлебопечку или новую сковородку.

Телец

Поделку ручной работы Тельцу можно подарить только в том случае, если вы профессиональный ремесленник. Кустарно сделанная вещь почти наверняка будет встречена критически. Представители этого знака отличаются прекрасным вкусом и предпочитают дорогие, качественные презенты.

Близнецы

Не дарите Близнецам ничего, что потребует от них долговременных обязательств, вроде ухода за комнатными растениями, ведения дневника или размышления над головоломкой. Все это будет заброшено очень скоро.

Рак

Для родившихся под влиянием этого созвездия крайне важно внимание лично к их персоне, а потому их точно не обрадует купюра в конверте или подарочная карта. Кроме того, они еще будут чувствовать себя обязанными ответить на ту же сумму, что причинит им дискомфорт.

Лев

Если хотите разозлить Льва, подарите ему что-нибудь в магазине из серии «все по 1 евро». И даже более дорогая вещь, которая уже вышла из моды, вызовет возмущение у этих любителей роскоши. Более того, Львы не ценят подарки в складчину, так что вам придется проявить максимум изобретательности, чтобы угодить представителю этого знака зодиака.

Дева

Рожденные под этим знаком ведут тщательно распланированную жизнь, и появление в их личном пространстве какой-то неожиданной или нежелательной вещи способно вышибить их из колеи. Ни в коем случае не дарите Деве ничего, шумящего, жужжащего и занимающего много места или, хуже того, потребуют внимания. В такой ситуации лучшим подарком для Девы видится сертификат в ее любимую кофейню.

Весы

Представители этого знака зодиака очень не любят сюрпризов, а потому лучше просто выяснить заранее, что бы они хотели получить на Новый год. Астрологи предупреждают: переговоры могут оказаться длительными. Вам предстоит определиться с общим бюджетом подарков, взвесить все «за» и «против» и выбрать что-то полезное и разумное.

Скорпион

Никаких шуток, приколов или сентиментальных безделушек, если только вы не находитесь в очень близких отношениях со Скорпионом. Представители этого знака не выносят ничего, что может нанести ущерб их имиджу.

Стрелец

Рожденным под этим огненным знаком не стоит дарить ничего, что заставляет долго оставаться на месте — книги, сборники головоломок, наборы для рукоделия. В крайнем случае подойдет аудиокнига.

Козерог

Этот практичный знак не любит дешевые безделушки и ничего, что нельзя использовать в повседневной жизни. И никогда не пытайтесь удивить Козерога неожиданным подарком — они это ненавидят.

Водолей

Рискованно дарить представителю этого знака зодиака коробку конфет — очень часто они придерживаются собственных представлений о правильном питании. Кроме того, следует учесть, что Водолеи редко интересуются поп-культурой и современными тенденциями в искусстве.

Рыбы