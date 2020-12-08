ВИДЕО УБОЙНОЙ СИЛЫ ⟩ Улыбнитесь, в вас стреляют: как я поняла, что снайпера из меня не получится

Оружие я держала в руках в свою бытность студенткой ЛГУ. У нас была военная кафедра, и, разумеется, стрельбы из автоматов Калашникова. Я не помню, попадала ли я в мишень вообще, но экзамен был сдан на «отлично». Позже меня судьба пару раз забрасывала в тир, и после каждого выстрела, сделанного мною из пистолета, мне становилось страшно. Но интересно.

Я вышла на тропу войны и зашла обратно ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Вадим Цветиков стреляет уже больше десяти лет. Начинал он в охранном бизнесе, потом увлекся оружием, но у него также собственная IT-фирма, которая работает весьма успешно. ФОТО: Koнстантин Седнев / Postimees Grupp

Я стреляю. Мне надо было поразить условного террориста, не задев заложника. И я справилась с заданием. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Казалось бы, зачем современному человеку уметь стрелять? Психологи говорят, что человек, стреляя, сбрасывает с себя психологическую нагрузку, может разрядиться в прямом и в переносном смысле этого слова. Но самым актуальным будет такой ответ: мы живем в непростое время, когда проблема собственной безопасности, защиты своего дома и своей семьи стоит достаточно остро.

Стрелять по мишеням не так-то легко, как может показаться. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Когда мы приходим в тир, там группа мужчин выполняет тестовые задания. Прямо как в шпионских боевиках. Надо стрелять из-за укрытия, пробежав пару метров, спрятаться за прозрачную стену и, чуть высунувшись оттуда, стрелять в условного противника. Потом сесть за стол, посмотреть на карты и, не получив удовлетворения от их комбинации, быстро достать пистолет из кобуры и как бы застрелить шулера. ФОТО: Koнстантин Седнев / Postimees Grupp

Инструктор по пулевой стрельбе из огнестрельного оружия, член правления новой спортивной федерации в Эстонии IDPA (International Defensive Pistol Assoсiation), то есть федерации оборонной стрельбы Вадим Цветиков рассказал много чего интересного о стрельбе как о дисциплине.