ВИДЕО УБОЙНОЙ СИЛЫ ⟩ Улыбнитесь, в вас стреляют: как я поняла, что снайпера из меня не получится

Любителей стрелять – я про тир и спортивные стрельбы – называют настоящими мужчинами и уверенными в себе женщинами. Наверное, не зря. Меня не тянуло пострелять, но мужчины, стреляющие в глаз белке, вызывали восхищение всегда. Вопрос «зачем они это делают?» оставался без ответа. Поэтому мы с фотографом отправились в тир Top Gun Shooting Range, чтобы выяснить все, как говорится, из первых рук, и попрактиковаться в стрельбе. Уверена, такое умение лишним не будет!
Оружие я держала в руках в свою бытность студенткой ЛГУ. У нас была военная кафедра, и, разумеется, стрельбы из автоматов Калашникова. Я не помню, попадала ли я в мишень вообще, но экзамен был сдан на «отлично». Позже меня судьба пару раз забрасывала в тир, и после каждого выстрела, сделанного мною из пистолета, мне становилось страшно. Но интересно.
Казалось бы, зачем современному человеку уметь стрелять? Психологи говорят, что человек, стреляя, сбрасывает с себя психологическую нагрузку, может разрядиться в прямом и в переносном смысле этого слова. Но самым актуальным будет такой ответ: мы живем в непростое время, когда проблема собственной безопасности, защиты своего дома и своей семьи стоит достаточно остро.
Инструктор по пулевой стрельбе из огнестрельного оружия, член правления новой спортивной федерации в Эстонии IDPA (International Defensive Pistol Assoсiation), то есть федерации оборонной стрельбы Вадим Цветиков рассказал много чего интересного о стрельбе как о дисциплине.
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