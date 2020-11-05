ВЫ ЕЩЕ ХОТИТЕ НА КРАСНОЕ МОРЕ? ⟩ Отдыхающая в Египте рассказала о чудовищных преступлениях местных

«Собственно, отдых был уничтожен. Стресс для пожилого человека страшный. На момент ареста она чувствовала себя великолепно и ни на что не жаловалась. У доктора я попросила письменное подтверждение результата теста, который он мне не дал, сославшись на то, что их сообщают по телефону, а лишь спустя несколько суток присылают в письменной форме, что было абсолютной ложью», — поделилась туристка.