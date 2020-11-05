ФОТО ⟩ В Сети обсуждают повзрослевшую Лизу Галкину

В новом учебном году дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, близнецы Лиза и Гарри, стали первоклассниками. В середине сентября ребятам исполнилось по семь лет, и для многих поклонников звездного семейства стало неожиданностью, когда успели так вырасти наследники Примадонны, пишет teleprogramma.pro.