ГАЛЕРЕЯ ⟩ На презентацию клипа известной эстонской группы собрались сливки общества

На свежий сингл NOËP - On my way - был снят красивый музыкальный клип, презентация которого прошла шумно и весело, а количество избранных гостей и знаменитостей на квадратный метр зашкаливало, пишет Elu24. Смотрите нашу яркую галерею!
В бывшем здании театра NO99 эстонские звезды посмотрели видеоклип на новый сингл NOËP, который называется On my way («В пути»).
Перед презентацией все желающие могли поиграть в различные видеоигры, для гостей был открыт бар, а температуру тела у всех пришедших замеряли у входа.
Клип можно уже увидеть всем 30 октября.