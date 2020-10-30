ГАЛЕРЕЯ ⟩ На презентацию клипа известной эстонской группы собрались сливки общества

В бывшем здании театра NO99 эстонские звезды посмотрели видеоклип на новый сингл NOËP, который называется On my way («В пути»).

Перед презентацией все желающие могли поиграть в различные видеоигры, для гостей был открыт бар, а температуру тела у всех пришедших замеряли у входа.