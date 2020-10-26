Гороскоп на 26 октября: Девам нужно продумать образ на день, а Весам – перестать зацикливаться

Овен

Наконец-то можно начать заниматься спортом, садится на диету и отказываться от плохих привычек. Понедельник же. Вы ведь постоянно себе это обещаете – пора действовать. В спорных ситуациях на работе перестаньте упираться и противиться, иначе удара под дых от коллег вам не избежать. А вот упорство свое лучше проявите с человеком, который вам нравится и расскажите уже про свои чувства.

Телец

Если хотите успеть сделать сегодня хоть что-то полезное, напишите себе подробный план и не отклоняйтесь от него ни на шаг. Рядом обязательно появятся искусители, которые потянут вас на очередной кофе, вечеринку или свидание. Но вы ведь хотите стать богатым и успешным, поэтому придется сегодня поработать и отшить всех своих искусителей.

Близнецы

Со своими вопросами по работе старайтесь разбираться самостоятельно, а не спихивать их на других. При этом еще и эмоции свои контролировать необходимо, если не хотите получить шквал агрессии в свою сторону. Вечером уже сможете выдохнуть под «Друзей» с бутылочкой пива на диване.

Рак

При всем желании ничего не делать, мечтать о светлом будущем и роскошной жизн не получится. Нужно поднять себя с дивана и отправить на работу. Беритесь все же за дела, которые не требуют большой концентрации – иначе нагоняя от шефа вам не избежать. А вот вечером обнимайте покрепче своего любимого человека, укрывайтесь пледом, если отопления у вас еще не включили, и мечтайте себе на здоровье о чем хотите.

Лев

Сегодня ваша хищная хватка понадобится в решении рабочих дел. Если не будете постоянно выбегать на перекуры или праздно потягивать кофе в обед – не упустите хороший проект или предложение от начальства. А вот вечером пуститесь в веселье, чтобы отпраздновать продуктивное начало рабочей недели.

Дева

Ваша педантность будет сегодня очень кстати в решении рабочих вопросов, и начальству вы очень понравитесь. Обязательно продумайте свой образ на день. Совершая покупки – контролируйте себя, если не хотите потратить всю зарплату за раз. Вечер обязательно должен быть пьянящим, романтичным и страстным.

Весы

Неважно, с какой ноги вы сегодня встали с кровати – левой или правой, не зацикливайтесь ни на чем. Ретроградный период дал вам жару, но завтра еще и вторая волна мощных магнитных бурь, поэтому не распускайте слюни и не мешкайте. Если сложно сконцентрироваться, то берите старую добрую ручку, блокнот и пишете все, что необходимо выполнить.

Скорпион

Сегодняшний день не даст вам расслабиться и даже проверит на прочность вашу нервную систему. Поэтому записывайте: замените кофе на крепкий чай, не пропускайте приемы пищи, съешьте полплитки черного шоколада и выдохните. Впереди период магнитных бурь, поэтому многих будет трясти не по-детски.

Стрелец

Ваша меткость попадания в цель сегодня будет зависеть от настроения и состояния. Посылайте куда подальше нытиков и не грузите себя проблемами других людей. На работе ловите удачный момент для разговора с начальством – он вас точно сможет порадовать. А вот вечер проведите с бокальчиком вина и в обнимку с близким человеком.

Козерог

Все, что вы сегодня будете говорить, пропускайте через цензуру иначе понимания от окружающих вы не дождетесь. Помогите бабушке перейти через дорогу, спасите кота с дерева или поздоровайтесь наконец с соседом в лифте – вас это очень вдохновит. А вот самым удачным планом на вечер станет уединение с книгой, которая уже устала пылиться на полке.

Водолей

Понедельник для вас станет таким тяжелым, что вы почувствуете себя Атлантом. Но это и неудивительно, ведь вы взяли на себя много обязанностей, которые теперь должны выполнить. Съешьте шпинат на завтрак и, как Папай из мультика, отправляйтесь покорять мир. Вечером сможете здорово собой гордиться, лежа на любимом диване.

Рыбы