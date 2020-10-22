Суд смягчил приговор Михаилу Ефремову по делу о пьяном ДТП

Мосгорсуд смягчил приговор Михаилу Ефремову по делу о пьяном ДТП. Срок сократился лишь на полгода и составил семь лет и шесть месяцев колонии общего режима. На решение суда влияние оказала именно выплаченная компенсация родственникам погибшего Сергея Захарова.

«Суд учел в качестве смягчающего обстоятельства добровольную компенсацию осужденным морального вреда потерпевшим и снизил назначенное до 7 лет 6 месяцев лишения свободы», — гласит новый приговор.

Представляющий интересы потерпевших адвокат Александр Добровинский по окончании заседания назвал решение судейской коллегии справедливым.

«Мои доверители с самого начала говорили, что согласятся с любым решением суда», — резюмировал защитник.