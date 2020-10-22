ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, какие крутые отцы уже прислали снимки на конкурс «Мой папа – супергерой»: вы еще успеете поучаствовать!

Вот несколько из тех милейших фото, которые уже прислали нам читатели. Участвуйте и вы!

Условия конкурса:

Отправьте нам снимок (один!), которым вы подтвердите высказывание «Мой папа – супергерой!» На фото должен быть папа и его ребенок (дети). Это могут быть как забавные снимки из будней вашего супергероя, так и фото с отдыха. Фантазию и ваше чувство юмора мы непременно оценим!

Фото принимаются до 1 ноября (включительно) на: konkurs@limon.ee

В заголовке письма напишите: PAPA

В тексте письма укажите свои имя и номер телефона.

Фотографии, по мнению редакции соответствующие условиям конкурса, участвуют в народном голосовании (с 2 по 6 ноября (до 12:00), по результатам которого будет определена тройка лучших, из которых уже редакция портала Limon.ee выберет и главного победителя.

Внимание! Присылая фото, вы даете Limon.ee право на ее публикацию в статье и галерее.

Приз за 1 место включает:

Сертификат от развлекательного центра O'Learys на посещение для 5 человек, которое включает: час игры в боулинг, 20€ кредита на игры по вашему выбору, закуски, основные блюда и приветственные напитки. Вы можете посетить O'Learys в Таллинне в торговых центрах Kristiine и Ülemiste, а также в Тарту в торговом центре Eeden.

Приятный памятный подарок для папы от компании Woody Art

Подарки с символикой Limon.ee

Приз за 2 и 3 места включает в себя:

Подарочная карточка на 25 евро от развлекательного центра O'Learys

Приятный памятный подарок для папы от компании Woody Art

Подарки с символикой Limon.ee

Партнеры нашего конкурса:

Развлекательные центры O'Learys, которые ждут вас в Таллинне в торговых центрах Kristiine и Ülemiste, а также в Тарту в торговом центре Eeden. В O'Learys есть множество возможностей весело провести время: спортивные рестораны, бары, дорожки для боулинга, бильярд, шаффлборд, площадки для игры в мяч, интерактивные игры, игры в виртуальной реальности, более ста экранов и трансляции спортивных соревнований, отдельные помещения для праздников и семинаров.

Здесь есть все, чтобы весело и приятно провести время с семьей, друзьями, провести день рождения или каникулы. В O'Learys найдутся развлечения и для детей, и для родителей – никому не будет скучно.

На сайте и в соцсетях O'Learys можно узнать график спортивных трансляций и прийти поболеть за любимых спортсменов во времена, когда на стадионе это иногда просто невозможно сделать.

В O'Learys можно вкусно перекусить или насладиться полноценным обедом или ужином в приятной кампании. В меню O'Learys можно найти блюда на любой вкус – от закусок до бургеров, стейков и десертов.

VR-игры в центре O'Learys в Kristiine keskus ФОТО: Madis Sinivee

Эстонская дизайнерская фирма Woody Art – это оригинальные подарки к знаменательной дате, оформление для торжествнных церемоний, корпоративные презенты и сувениры для ваших партнеров, а также эксклюзивные решения для интервьера, логотипы и многое другое. Дизайнеры Woody Art помогут найти решение именно для вашей идеи.