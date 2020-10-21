ИХ НРАВЫ! ⟩ В США женщина вывела своего мужчину на поводке в супермаркет

Фотография стала настолько популярной в Интернете, что женщину нашли. Оказывается, это 21-летняя бисексуальная «королева», как выяснила Daily Dot. В Твиттере этот снимок набрал более 100 000 лайков.

Spotted at Erewhon today. pic.twitter.com/krKoPrXVGX — Paul Tao (@paultao) October 18, 2020

«Я просто вышла за соком. И заодно прогулялась по улице и другим магазинам», - рассказала домина Ларк, отметив, что ей уделили слишком много внимания.

Зрелище, безусловно, развеселило и удивило окружающих, но служба безопасности попросила Ларк и ее мужчину уйти из магазина как можно скорее. «Мне сказали, что уважают наш образ действий, но вынуждены попросить нас уйти», - по словам доминантрикс, персонал был предельно вежливым.

Госпожа Ларк выгуливала мужчину, как собаку, и, как уверяют очевидцы, даже дала ему пощечину. «Он пытался прикоснуться к моему бедру, и мне это не понравилось», - объяснила Ларк, почему наказала мужчину таким образом. К счастью, рядом не было детей.

Как видно из Instagram этой женщины, подобное происходит не впервые - она частенько выгуливает мужчину на поводке в общественных местах. Она носит в одной руке плетку, чтобы наказывать своего раба, и наслаждается публичным позором мужчины.

Домина и подчиненный или хозяйка и раб - часть практики БДСМ. Обе стороны соглашаются на ранее оговоренные условия и следуют им. Под классическим доминированием обычно понимается самое простое “В чьих руках хлыст - тот и главный”.