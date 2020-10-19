Грудь видно чаще, чем лицо: названа роль, за которую стыдно Кристине Асмус. И это не «Текст»

Кристина Асмус, запертая на карантине из-за коронавируса, открыла для себя новое развлечение - актриса впервые решилась ответить на вопросы подписчиков в Инстаграме. Так, звезда призналась, что не смогла бы сниматься в фильмах для взрослых, потому что стесняется раздеваться перед камерой, и показала роль, которую теперь ни за что бы не согласилась играть. Оказалось, Асмус стыдно вовсе не за «Текст», хотя ее и травили за слишком смелые секс-сцены, а за картину «Что творят мужчины».

ФОТО: Instagram

В комедии Сарика Андреасяна актриса снялась в 2013 году, когда параллельно играла в прославивших ее «Интернах». Видимо, всенародно любимый сериал настолько затмил ленту, что на нее никто особенно не обратил внимания. Хотя для молоденькой Асмус эти сцены были весьма откровенны.

По сюжету фильма, который имеет маркировку 18+, несколько парней на отдыхе решили поспорить, кто из них соблазнит больше женщин. Кристина Асмус появляется в эпизоде с Таиром Мамедовым, изображая легкомысленную девицу, готовую на все ради новых ощущений и, конечно же, айфона. Блондинка позирует в кадре в нижнем белье, которое потом сбрасывает с себя, демонстрируя точеную фигуру.

Но изгибы Асмус - пожалуй, единственное, что оценили зрители: комедия, в которой также сыграли Дмитрий Нагиев, Равшана Куркова, Анна Хилькевич, Екатерина Скулкина и другие актеры, получила массу негативных отзывов и оценку 4 из 10 на агрегаторах кинокритиков. «В фильме зритель видит женскую грудь чаще, чем лица главных героев!», - негодовали эксперты.

Впрочем, это далеко не единственный опыт обнажения перед камерой стеснительной артистки. Асмус раздевалась для мужского журнала «Maxim», в новой версии драмы «А зори здесь тихие...», мюзикле «Золушка»... Но все равно якобы комплексует в кадре из-за несовершенств фигуры. Чтобы всегда оставаться в форме, Кристина изнуряет себя голодовкой.