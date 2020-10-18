Малолетние наложницы и самый большой дворец на планете: роскошная жизнь султана Брунея

О том, как живут и развлекаются султан Брунея и его брат, мир узнал из рассказов Мисс США 1992 года Шеннон Маркетик. По словам американки, в агентстве по трудоустройству ей предложили участвовать в официальных мероприятиях в Брунее с оплатой в три тысячи долларов в день. Однако вместо этого ее заставляли с десяти часов вечера до трех часов ночи танцевать на частной дискотеке, накачивали наркотиками и обращались с ней как с проституткой.

В 1997 году она обратилась в суд с 90-миллионным иском к братьям Хассаналу и Джефри, обвинив их в том, что ее держали в сексуальном рабстве. Она также рассказала, что на знаменитый гарем Болкиаха уходило до 100 миллионов долларов в год.

Другие подробности жизни братьев рассказала модель Джиллиан Лоурен. Десять лет назад она выпустила книгу «Девушки: Моя жизнь в гареме», которую потом перевели на 18 языков и экранизировали. В публикации она описала три года жизни в Брунее. С самим султаном она провела всего одну ночь, остальное время она была в гареме принца Джефри. Туда она попала в 18 лет. По словам женщины, когда она прилетела в Бруней, у нее сразу отобрали паспорт.

Кроме нее наложницами султана в основном были несовершеннолетние тайки или филиппинки. В гареме за девушками следили сутки напролет, требовали от них полного подчинения и заставляли сидеть на жесткой диете.

За неделю в гареме девушки получают от двух тысяч долларов. Обычно их нанимают на несколько недель, но иногда контракт продлевают и на несколько лет. Наложницы обязаны выполнять любое желание братьев.

Ночи, по словам Лоурен, проходили «в каком-то угаре»: дорогой алкоголь лился рекой, девушки танцевали на столах для принца и его друзей во дворце или же на 46-метровой яхте под названием Tits. Каждая из них надеялась, что на ночь принц выберет ее одну или в компании с другими девушками. Это был шанс стать одной из фавориток, которых осыпают деньгами и драгоценностями. Иногда принц Джефри мог заказать себе девушку в офис прямо посреди рабочего дня.

Джефри за его любвеобильность и расточительность прозвали «главным плейбоем планеты». Когда стало известно, что из-за своих увлечений младший брат наполовину опустошил казну, султан отстранил его от управления Министерством финансов и инвестиционным фондом Брунея. Младший брат также должен был вернуть имущество, приобретенное за 10 лет веселой жизни. По разным оценкам, в среднем в день он тратил от 500 до 700 тысяч долларов.

«Золотом были отделаны даже ершики для унитазов»

Чтобы вернуть деньги в казну, Джефри выставил на аукцион личные вещи и имущество. Это мероприятие журналисты назвали без преувеличений распродажей века. На аукционе были представлены около 10 тысяч лотов, для хранения которых потребовалось свыше 20 складов. Среди лотов были 200 позолоченных фонарных столбов, выполненных в стиле викторианской эпохи, сотни итальянских люстр, тысячи покрытых позолотой диванов, кушеток и кресел, сделанных в стиле эпохи Людовика XIV, а также 8,5 тысячи плит лучшего итальянского мрамора, предназначенного для строительства дворца Ассурур.

Золотом были отделаны даже принадлежности для туалетной комнаты, включая мусорные баки и ершики для унитазов.

Один только прикроватный коврик, украшенный драгоценными камнями и расшитый золотыми нитями, ушел с молотка за 12 миллионов долларов. В два раза дороже стоила ширма, также расшитая драгоценностями. Помимо этого продавались свыше трех тысяч сервизов, которые выпустила известная ювелирная компания Asprey — официальный поставщик Букингемского дворца.

Аукцион помог младшему брату султана вернуть лишь малую часть долгов, и монарху пришлось обращаться в суд. Разбирательство проходило в Лондоне и длилось около 10 лет. Эта тяжба стала одной из самых длительных и дорогих в истории юриспруденции. В результате суд обязал Джефри вернуть Хассаналу оставшиеся у него в разных городах мира особняки и предметы искусства. Но даже после этого братья не смогли помириться.