Неожиданно ⟩ Как королева Елизавета II ест свои гамбургеры

Вы не поверите, но королева Елизавета II иногда наслаждается вкусными гамбургерами. Хотя большинство из нас любит гамбургеры за мягкую булочку, королева предпочитает наслаждаться блюдом без булочки.

Однако у королевы все же есть одно условие - гамбургеры надо готовить во дворце, ведь фастфуд она не ест. Женщина всегда уважала еду, приготовленную с самого начала.

Однако отсутствие булочки означает, что гамбургеры едят ножом и вилкой. Даже если бы она съела гамбургер с булочками, он бы никогда не взяла его в руки. «Викторианское воспитание Ее Величества диктует, что единственное, что можно приподнять ко рту с помощью рук это чай - послеобеденный чай», - говорит Даррен МакГрейди, бывший шеф-повар королевы, пишет Elu24.