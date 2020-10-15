Неожиданно ⟩ Как королева Елизавета II ест свои гамбургеры

Королева Елизавета II всегда очень сдержанна. Очень легко представить ее изящно пьющей чай, прикусывая печеньем. Гораздо сложнее представить, как она ест сочный бургер.
Вы не поверите, но королева Елизавета II иногда наслаждается вкусными гамбургерами. Хотя большинство из нас любит гамбургеры за мягкую булочку, королева предпочитает наслаждаться блюдом без булочки.
Однако у королевы все же есть одно условие - гамбургеры надо готовить во дворце, ведь фастфуд она не ест. Женщина всегда уважала еду, приготовленную с самого начала.
Однако отсутствие булочки означает, что гамбургеры едят ножом и вилкой. Даже если бы она съела гамбургер с булочками, он бы никогда не взяла его в руки. «Викторианское воспитание Ее Величества диктует, что единственное, что можно приподнять ко рту с помощью рук это чай - послеобеденный чай», - говорит Даррен МакГрейди, бывший шеф-повар королевы, пишет Elu24.
Макгрейди, проработавший на королевскую семью 15 лет, также заявил, что королева, например, не ест пиццу, а принцесса Диана и ее семья очень любили это лакомство. «Я все время радовал Уильяма пиццей. Во второй кулинарной книге я опубликовал рецепт пиццы тикка масала, потому что он любит индийскую кухню. Пицца объединила две любви», - говорит шеф-повар.