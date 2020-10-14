ФОТО И ВИДЕО ⟩ В Таллинне открылся первый магазин DEPО: бежим покупать товары, которые нам нужны

Латвийская розничная сеть DEPO сегодня открывает свой первый магазин в деловом квартале Авала в Таллинне. DEPO площадью 25 000 квадратных метров в настоящее время является крупнейшим в Эстонии магазином-складом, предлагающим более 100 000 товаров для ремонта и строительства, для дома и сада, пишет Elu24.
В строительство DEPO инвестировано более 45 миллионов евро.
Обязательно посетите новый магазин. Доехать можно на автобусах 12, 13, 16, 17A и 45. DEPO находится между Ярвевана теэ и Фильтри теэ.
Depo - это магазин-склад, специализирующийся на решениях do-it-yourself (DIY - сделай сам) и предлагающий ассортимент товаров для дома, сада, ремонта и строительства. У торговой сети Depo 14 магазинов - 9 в Латвии и 5 в Литве.