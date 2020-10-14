ФОТО И ВИДЕО ⟩ В Таллинне открылся первый магазин DEPО: бежим покупать товары, которые нам нужны

Латвийская розничная сеть DEPO сегодня открывает свой первый магазин в деловом квартале Авала в Таллинне. DEPO площадью 25 000 квадратных метров в настоящее время является крупнейшим в Эстонии магазином-складом, предлагающим более 100 000 товаров для ремонта и строительства, для дома и сада, пишет Elu24.