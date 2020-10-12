ФОТО! ⟩ Старенький Ikarus восхитил на выходных таллиннцев, смотрите, какого красавца выпустили на линию вслед за ним

На прошедших выходных на таллиннских улицах можно было заметить желтенький ретро-автобус Ikarus, который работал на линии номер 66 в субботу. А в начале этой неделе на остановке Lasnamägi мы заметили уже другой автобус - зеленый Scania, следовавший по 39-му маршруту, подобные которому доставляли таллиннцев в пункты назначения почти до конца 2000-х годов.
Репортер портала Limon.ee связался с руководителем отдела планирования перевозок Tallinna Linnatranspordi AS Андресом Колдре и узнал о планах на ретро-автобусы.
По словам Колдре, проект начал готовиться еще весной, но подготовить такие старые автобусы к выводу на линию – очень трудоемкий процесс, поэтому притворить проект в жизнь стало возможным только сейчас.
Ретро-автобусы будут выходить на линию до конца октября, но отследить их график невозможно, так как этот проект создан для того, чтобы привлечь внимание горожан к общественному транспорту и призвать пользоваться им и в выходные дни, а как бонус такой поездки – вы можете наткнуться не на обычный автобус, а на ретро.
Всего в проекте участвуют два автобуса – собранный 23 года назад в Тарту Scania и старенький Ikarus.
Ikarus — венгерская автобусостроительная компания, специализировавшаяся на производстве городских, междугородных и специальных автобусов. Основана в 1895 году как кузнечно-каретная мастерская в Будапеште.