ФОТО! ⟩ Старенький Ikarus восхитил на выходных таллиннцев, смотрите, какого красавца выпустили на линию вслед за ним

ФОТО: Facebook Андреса Колдре

Репортер портала Limon.ee связался с руководителем отдела планирования перевозок Tallinna Linnatranspordi AS Андресом Колдре и узнал о планах на ретро-автобусы.

ФОТО: Facebook Андреса Колдре

По словам Колдре, проект начал готовиться еще весной, но подготовить такие старые автобусы к выводу на линию – очень трудоемкий процесс, поэтому притворить проект в жизнь стало возможным только сейчас.

ФОТО: Facebook Андреса Колдре

Ретро-автобусы будут выходить на линию до конца октября, но отследить их график невозможно, так как этот проект создан для того, чтобы привлечь внимание горожан к общественному транспорту и призвать пользоваться им и в выходные дни, а как бонус такой поездки – вы можете наткнуться не на обычный автобус, а на ретро.

Всего в проекте участвуют два автобуса – собранный 23 года назад в Тарту Scania и старенький Ikarus.