Яхты и бриллианты: семь сериалов о неприлично богатых людях

К премьере портал решил вспомнить и другие сериалы о богатых людях и их роскошной жизни.

Неприлично богатые / Filthy Rich (2020)

Новинка этой осени расскажет о борьбе за наследство южноамериканского телемагната, основавшего христианскую медиакорпорацию. По сюжету Маргарет, героиня Ким Кэтролл, потеряв мужа в авиакатастрофе, берет на себя управление медиаимперией и противостоит незаконнорожденным детям покойного супруга.

Наблюдаем за непредсказуемой битвой наследников и роскошными нарядами Кэтролл по субботам в 21:00 на Fox Life.

Наследники / Succession (2018)

Еще одна драма о семье, владеющей медиакорпорацией. Глава медийного конгломерата решает найти достойного преемника, прежде чем уйти на покой. После ошеломляющего заявления в семье миллиардера начинается настоящая борьба за власть и место под солнцем. Проект получил «Золотой глобус» и премию «Эмми» в категории «Лучший драматический сериал» и стал настоящим триумфатором этого года.

Траст / Trust (2018)

Сериал рассказывает реальную историю, которая произошла с одной очень богатой семьей в 1973 году. Тогда в Риме был похищен наследник нефтяной кампании Getty Oil. Чтобы Джона Пола Гетти отпустили на свободу, семья должна была отстегнуть мафии баснословную денежную сумму, однако оказалось, что жизнь мальчика не так уж важна для его родных. Отец, перманентно находясь под веществами, не мог принимать адекватные решения, а дед заявил о своем принципиальном нежелании прогибаться под преступный мир. В борьбу за судьбу Джона вступила лишь его мать. Так вот бывает у богатых…

Великий соблазнитель / Widaehan yuhokja (2018)

Корейский сериал рассказывает историю о том, как богатые люди, пресытившись роскошью и вседозволенностью, решают поиграть с человеческими чувствами. Идея, конечно, не нова, но по-прежнему интригует. Наследник корпорации заключает пари, главное условие которого — влюбить в себя девушку. На роль жертвы он выбирает студентку-перфекционистку, которая принципиально не верит в любовь. Все ли пойдет по сценарию и гарантируют ли деньги успех в таком тонком деле?

Миллиарды / Billions (2017)

Сериал о противостоянии миллиардера с Уолл-стрит, разбогатевшего на биржевых махинациях, и неподкупного федерального прокурора остается хитом на протяжении четырех лет. Убедительные персонажи, захватывающий сюжет и глубокое погружение в недра человеческой природы сделали этот проект поистине культовым.

Недавно сериал был продлен на шестой сезон, съемки которого планируются в 2021 году.

Династия / Dynasty (2017)

В центре сюжета сериала, основанного на одноименном телепроекте 1980-х годов, — противостояние наследницы нефтяного бизнеса и ее новоиспеченной мачехи. Дочь богатого бизнесмена никак не может смириться с решением отца — оставить целую империю новой супруге. Разворачивается беспощадная война за наследство нефтяного магната. «Династия» в очередной доказывает, что колорит богемной жизни всегда сочетается с бесконечными интригами, манипуляциями и кознями.

Сплетница / Gossip Girl (2007)

Мелодрама о золотой молодежи Манхэттена, переживаниях и трудностях на пути взросления. Их жизнь — это светские приемы, роскошные вечеринки и отсутствие каких-либо обязательств перед обществом. Но даже при таком праздном образе жизни герои сталкиваются с обыкновенными подростковыми проблемами: неразделенная любовь, непонимание со стороны родителей и предательство лучшего друга.