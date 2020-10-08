Можно возбудиться ⟩ В крошечном фраке в окружении молодых красавцев: 34-летняя Ирина Шейк показала откровенный кадр

Модель снялась в рекламе люксового бренда, представив новый аромат. Подробнее читай в нашем материале, передает портал Clutch.
34-летняя модель Ирина Шейк приняла участие в рекламной кампании люксового бренда Jean Paul Gaultier, где она показала несколько кадров. На одном снимке модель была с самим Жаном Полем Готье. Дизайнер стоял за диванчиком, на котором лежала модель, указывая рукой на флакон с ароматом:
Также Ирина Шейк позировала с другими моделями-мужчинами, и все участники фотосессии были одеты в костюме. Наряд Ирины Шейк представлял собой фрак, который открывал вид на декольте, а также обнажал бедро: