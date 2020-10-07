И АЛИНА КАБАЕВА? ⟩ Мама, супруга, дочери: любимые женщины Владимира Путина

7 октября Владимиру Путину исполняется 68, но пока сложно сказать, появится ли у него время на празднование. Как правило, глава России не берет выходных и проводит этот день на работе. Лучшим способом отдыха Владимир Владимирович считает поездки на природу. Так, накануне 67-летия президенту удалось побывать в Сибири, собирая грибы с Сергеем Шойгу, а в 2014-м — взять полноценный отгул и отправиться в пешую прогулку по тайге, пишет «Стархит».

Женщина Путина, о которой никто не говорит, - это Алина Кабаева. Иностранные СМИ год назад облетела неожиданная весть, которая до сих пор не имеет официального подтверждения – олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева родила двойню от Владимира Путина.

Согласно информации инсайдеров издания dom2life, Кабаева стала мамой 7 мая и рожала в Москве – в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова. На время ее пребывания в клинике весь этаж, на котором располагалась ее VIP-палата, переселили в комнаты на других этажах. Имена новорожденных, отца детей и вообще факт их появления держат в секрете. Одна из помощниц Кабаевой отметила, что команда бывшей спортсменки не комментирует никаких слухов.

О возможных любовных отношениях Владимира Путина и Алины Кабаевой российские и иностранные СМИ неоднократно упоминали в своих материалах, но никаких фотографий, которые бы подтверждали эти любовные отношения, нет.

Алина Кабаева. ФОТО: Vladimir Pesnya/Sputnik

Официальная же версия такова: из-за насыщенного графика у президента почти не остается времени на личную жизнь. Однако всем известно, что у главы государства были и есть близкие для него люди: дочери, экс-супруга. Что же мы знаем о главных женщинах в судьбе Владимира Путина?